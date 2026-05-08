快訊

白衣惡煞闖住家…北港朝天宮前董座曾蔡美佐遭圍毆住院 廟方說話了

打伊朗打成「跛腳巨人」？陸專家疑美國恐已難保台 川普難壓習近平

聽新聞
0:00 / 0:00

宏致營收／4月11.25億元創新高 今年逐季增長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

宏致（3605）8日公布4月營收11.25億元，創單月歷史新高，年增17%，月增15%， 今年前四個月營收39.46億元，較去年同期增長11%，隨著AI產品持續出貨，今年可望逐季成長。

針對未來展望，宏致表示，「2026年第1季的營運成果符合預期，雖受農曆春節工作天數較少影響，但仍AI伺服器出貨暢旺，有效維持營收及獲利表現。進入第2季後，隨著4月營收持續成長創新高，伺服器相關營收將呈現逐季高成長動能之趨勢，我們對上半年的整體成長動能抱持審慎樂觀的態度，將持續優化產品組合，創造長期股東價值」。

宏致8日也召開董事會，通過2026年第1季財務報告。受惠於AI伺服器需求強勁，帶動該公司伺服器相關產品出貨比重顯著提升，第1季合併營收及營業淨利，分別較去年同期增長9%及25%，每股盈餘（EPS）達 0.67 元。

宏致第1季稅後淨利為1.07億元，季減20%，年減47%，主要是因為2025年第1季有出售南通大地之股權，認列處分投資利益，而2026年第1季無出售南通大地之股權。今年第1季EPS為0.67元，去年第4季為0.88元，去年同期為1.37元。

營收 伺服器

延伸閱讀

廣達營收／4月3,399億元、創歷史次高 前四月營收站上兆元

東研信超財報／首季每股獲利0.12元 4月營收創歷史次高

緯穎最強Q1 賺逾七股本 純益141億元寫歷史次高

倚天酷碁4月營收創同期新高 首季 EPS 達0.26元

相關新聞

聯發科遭關禁閉卻成台股救星！IC 設計持續噴出 誰加入漲停行列？

台股8日盤中劇烈震盪，加權指數一度急殺801點、失守41,200點，ABF載板、PCB、記憶體與部分AI高價股全面承壓。不過，才剛遭列入處置股的IC設計龍頭聯發科（2454），卻在股價回測3,500元關卡後強勢穩住，盤中漲幅仍逾5%，帶動IC設計族群逆勢走強，成為大盤跌勢收斂的關鍵救援主角。

宏致營收／4月11.25億元創新高 今年逐季增長

宏致（3605）8日公布4月營收11.25億元，創單月歷史新高，年增17%，月增15%， 今年前四個月營收39.46億元，較去年同期增長11%，隨著AI產品持續出貨，今年可望逐季成長。

宏正營收／4月創同期新高 半導體擴廠、AI機櫃雙題材發威

宏正（6277）自動科技受惠半導體擴廠、AI機櫃等雙題材發威，8日公布4月合併營收4.4億元，月減1.3%，較去年同期增加12.52%，創歷史同期新高。

欣興營收／4月逾139億元創高 漲價與高階PCB載板出貨旺

載板龍頭欣興（3037）今日公布4月營收逾139億元，創下新高，也是歷年同期最佳，月增6.5%，年增27.6%，業界看好，欣興為載板龍頭廠商，持續受惠於成本上升的轉嫁漲價與高階PCB載板出貨暢旺。

志聖營收／4月年成長逾86% 先進封裝PCB高階設備需求旺

志聖（2467）工業8日公告2026年4月自結合併營收8.91億元，較去年同期大幅成長86.98%，展現先進封裝與PCB高階製程設備需求持續升溫；累計2026年1至4月合併營收達31.53億元，較去年同期成長76.55%，同期累積營收亦創歷史新高。

川湖季報超標、4月營收創高 法人調高目標價

川湖（2059）第1季每股稅後純益（EPS）36.58元優於預期、4月營收25.9億元改寫歷史新高，並於法說中針對2026年釋出正向展望，法人看好伺服器滑軌龍頭地位無可撼動，調升目標價逾20%幅度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。