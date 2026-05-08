宏致營收／4月11.25億元創新高 今年逐季增長

宏致（3605）8日公布4月營收11.25億元，創單月歷史新高，年增17%，月增15%， 今年前四個月營收39.46億元，較去年同期增長11%，隨著AI產品持續出貨，今年可望逐季成長。

針對未來展望，宏致表示，「2026年第1季的營運成果符合預期，雖受農曆春節工作天數較少影響，但仍AI伺服器出貨暢旺，有效維持營收及獲利表現。進入第2季後，隨著4月營收持續成長創新高，伺服器相關營收將呈現逐季高成長動能之趨勢，我們對上半年的整體成長動能抱持審慎樂觀的態度，將持續優化產品組合，創造長期股東價值」。

宏致8日也召開董事會，通過2026年第1季財務報告。受惠於AI伺服器需求強勁，帶動該公司伺服器相關產品出貨比重顯著提升，第1季合併營收及營業淨利，分別較去年同期增長9%及25%，每股盈餘（EPS）達 0.67 元。

宏致第1季稅後淨利為1.07億元，季減20%，年減47%，主要是因為2025年第1季有出售南通大地之股權，認列處分投資利益，而2026年第1季無出售南通大地之股權。今年第1季EPS為0.67元，去年第4季為0.88元，去年同期為1.37元。