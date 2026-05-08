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宏正營收／4月創同期新高 半導體擴廠、AI機櫃雙題材發威
宏正（6277）自動科技受惠半導體擴廠、AI機櫃等雙題材發威，8日公布4月合併營收4.4億元，月減1.3%，較去年同期增加12.52%，創歷史同期新高。
宏正累計前4月全年合併營收17.33億元，年增8.6%。
宏正指出，受半導體產業相關專案與AI Capex驅動建廠與擴產需求持續帶動，4月再創單月歷史同期新高，期待銷售動能延燒，帶動2026年營收成長。
就產品別觀察，宏正表示，4月來自IT架構管理解決方案較去年同期增加13.66%、專業影音產品較去年同期增加10.89%、USB周邊設備較去年同期減少10.49%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期增加11.54%、亞洲較去年同期增加9.65%、美洲較去年同期增加20.63%。
累積前4月營收，宏正來自IT架構管理解決方案較去年同期增加10.69%、專業影音產品較去年同期減少5.83%、USB周邊設備較去年同期增加5.89%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期增加4.37%、亞洲較去年同期增加10.47%、美洲較去年同期增加10.26%。
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