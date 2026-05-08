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欣興營收／4月逾139億元創高 漲價與高階PCB載板出貨旺

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
欣興楊梅廠區外觀。記者尹慧中／攝影
欣興楊梅廠區外觀。記者尹慧中／攝影

載板龍頭欣興（3037）今日公布4月營收逾139億元，創下新高，也是歷年同期最佳，月增6.5%，年增27.6%，業界看好，欣興為載板龍頭廠商，持續受惠於成本上升的轉嫁漲價與高階PCB載板出貨暢旺。

欣興先前營收高峰為 2022 年 9 月創下的 135.4 億元，今日公布4月營收達到139.33億元，創新高紀錄。

台積電（2330）因應先進製程的多元需求高速成長，配套的3DFabric 聯盟也持續壯大，海內外一線載板廠也已全到齊，台積電先前指出，由於客戶已經在3DFabric技術上取得了成功，在台積公司2022年開放創新平台生態系統論壇上也正式宣布成立台積公司開放創新平台（OIP）3DFabric聯盟，以進一步加速3D IC生態系統的創新及完備。

依據官網介紹，「3DFabric 聯盟2022年成立進一步鞏固了台積公司與當前OIP夥伴的關係，同時解決了客戶的迫切需求，並在各種應用和領域，為共同客戶的創新3D IC系統設計提供了一套前瞻性的改進和解決方案。我們將夥伴分類如下：電子設計自動化（EDA）、矽智財（IP）、設計中心聯盟（DCA）/價值鏈聯盟（VCA）、記憶體、委外封裝測試（OSAT）、載板及測試，記憶體部分包含三大原廠，至於2022年時首批載板夥伴為兩大指標廠商欣興、日本龍頭廠IBIDEN（揖斐電）後續並陸續新增」。

營收 欣興 台積電

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