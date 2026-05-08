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志聖營收／4月年成長逾86% 先進封裝PCB高階設備需求旺
志聖（2467）工業8日公告2026年4月自結合併營收8.91億元，較去年同期大幅成長86.98%，展現先進封裝與PCB高階製程設備需求持續升溫；累計2026年1至4月合併營收達31.53億元，較去年同期成長76.55%，同期累積營收亦創歷史新高。
志聖也提到，財報顯示，公司累計同期營收、毛利率、營業利益率與 EPS 均創歷年同期新高，反映高附加價值產品比重提升與先進封裝需求持續成長，帶動獲利結構持續優化。
志聖也提到，公司營收維持高檔水準，主要受惠先進封裝與PCB高階製程相關需求持續增長，顯示市場動能仍具延續性。公司將持續聚焦高附加價值產品與關鍵製程能力，強化長期競爭優勢。
展望後市，志聖將持續聚焦高附加價值設備與智慧製造發展，結合G2C聯盟資源與研發能量，掌握AI產業鏈成長契機，穩步推進全球市場布局。
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