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川湖季報超標、4月營收創高 法人調高目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

川湖（2059）第1季每股稅後純益（EPS）36.58元優於預期、4月營收25.9億元改寫歷史新高，並於法說中針對2026年釋出正向展望，法人看好伺服器滑軌龍頭地位無可撼動，調升目標價逾20%幅度。

大型本國投顧分析，川湖第1季獲利繳出優於成績單，主要受惠產品組合改善，帶動毛利率77.7%及營利率67.1%表現強勁，加上4.7億元匯兌收益挹注，即使農曆春節急單一次性空運費營業費用上升，但營利率仍然亮麗，且預期未來數季將持續改善。

川湖4月營收月增35%至25.9億元，創歷史新高，反映多款AI新機種導入及通用型伺服器需求強勁。法人預期，以目前營收水準來看，產能利用率仍低於 80%，未來幾季預計將隨大型雲端服務供應商（CSP）資本支出擴大而提升。

法人指出，川湖目前供應輝達GB、VR及MI、ASIC等各類AI伺服器機櫃導軌，客戶基礎多元，並將在CPU、儲存、網通及電源等機櫃設計中持續維持主導地位，預計第2季起營收成長動能更加強勁。

法人並上修川湖第2季營收預估至季增32%，並預期下半年營收將較上半年更上一層樓，2026年全年營收同步調升為年增70%，其中，伺服器導軌營收增長將完全抵銷廚具滑軌營收下滑影響。

隨美國德州休士頓廠2026年第3季以後開始出貨，法人認為，將有助川湖競爭力進一步提升，並持續看好公司在伺服器滑軌市場的主導地位，GB系列及ASIC AI伺服器市占率逾80%、客製化獨立機櫃市占率甚至更高，AI需求持續成長推升獲利動能。

法人 伺服器 營收

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