士電財報／電力設備需求爆發！第1季 EPS 2.79元 創同期新高

士電（1503）8日公告，第1季稅後純益14.53億，年增18.85%，每股稅後純益（EPS）2.79元，獲利創下歷史同期新高。

士電表示，今年是AI產業的元年，電力設備市場需求會比去年更爆發，未來這一塊需求只會愈來愈多，未來成長動能相當良好。

士電表示，目前在手訂單滿到2028年，並已經開始接2029、2030年的訂單，而公司已打入AI供應鏈，並與AI資料中心（AIDC）簽署相關協議，另，變壓器等配電設備在國內科技業、半導體等大廠市占率也高達八成，在這一波AI趨勢下，未來營運樂觀看待。

產能方面，士電表示，士電第四座廠（T4）主要瞄準AI訂單，朝高電壓、高電流產品升級，以生產中大型電壓器為主，T4廠第一期預計2027年9月投產，2028年全面量產，若單看變壓器產能，T3廠去年9月投產，產能全開後可增加50％，T4加入後整體產能將再提升三分之一。

至於台電訂單上，士電表示，為了配合政府目標，電網計畫加速釋單中，這一塊成長規模也會放大，台電今年預估在釋出2~3座靜態同步補償器（STATCOM）各20多億元標案，士電有龍潭、南科兩座實績，亦會積極爭取標案。

展望今年，士電表示，在AI產業快速發展下，將加速帶動相關電力設備產品，今年成長目標挑戰10%，並持續布局國內外AI資料中心、半導體擴廠、台電電網等帶來的重電商機。