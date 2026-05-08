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世芯法說會／第2季業績開始增溫 下半年爆發

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
世芯董事長沈翔霖。聯合報系資料照
世芯董事長沈翔霖。聯合報系資料照

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY（3661）於8日召開法說會，公布首季每股純益為17.55元。同時，該公司對今年營收成長深具信心，預期營運將從第2季起開始增溫，隨著北美客戶3奈米製程AI加速器邁入放量出貨階段，自第3季起的營收與獲利將呈現非常強勁的季增態勢。

世芯第1季合併營收為41.86元，季減11.4％、年減60％。雖然該公司第1季營收下滑，但受惠於產品組合優化，毛利率表現優於預期，達50.17％，歸屬母公司業主淨利為14.27億元，季減3.7％、年減2.4％，每股純益為17.55元。

世芯認為，其今年營收分布將高度集中於下半年，並預期全年營收將呈現明顯「下半年爆發」的態勢，這主要是受惠於3奈米AI 晶片邁入出貨階段，帶動絕大部分營收在下半年認列。同時，該公司也看好委託設計（ NRE）業務將維持強勁表現，主因是2奈米製程加速器專案預期將於今年底前達成設計定案（Tape-out）的里程碑。

世芯 營收 晶片

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