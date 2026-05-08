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樺漢營收／4月年增22.1% 再創歷史同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
工業電腦大廠樺漢。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影
工業電腦大廠樺漢。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影

工業電腦大廠樺漢（6414）8日公布2026年4月自結合併營收為145.6億元，年增22.1%，再創歷史同期新高。

樺漢整體B/B Ratio維持高水位，持續提供成長動能。三大事業體部分，工控物聯網業務受惠於全球零售與金融智慧化需求回升，4月營收呈現雙位數增長。智慧軟體與方案受到因伊朗戰爭逾期未交訂單影響則呈現小幅年減。

智慧工廠與廠務則受惠於北美等地半導體高科技廠務工程進度推進，帶動高科技設備材料銷售及自動化供應系統等業務成長，4月營收呈現較大幅度的年增長。

樺漢表示，實體AI（Physical AI）應用持續落地至全球智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，推動工控物聯網以及智慧軟體與方案等業務成長。另外歐美智慧零售滲透率持續反映於樺漢營收表現上。同時，樺漢持續新事業布局推進，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG節能減碳及AI技術應用等領域，並持續透過策略聯盟與併購，擴大智慧物聯網（AIoT）的應用場景，為客戶提供具高附加價值的數位轉型解決方案。

樺漢 營收 軟體

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