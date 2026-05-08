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緯創營收／4月2,834.37億元 前四個月已成功突破兆元大關

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
緯創。 聯合報系資料照
緯創。 聯合報系資料照

緯創（3231）8日公告4月營收2,834.37億元，月減14.9%，年增112%；前4月累計營收1.13兆元，年增135.27%，創下歷史同期新高。公司表示，AI伺服器需求暢旺，仍是營運成長的主軸，而一般伺服器則受其帶動，預期今年將會有兩成以上的成長。

公司表示，4月份筆電出貨量達180萬台，桌機出貨量則是80萬台，display出貨量90萬台，預計筆電第2季出貨量將較上一季略為減少，桌機及DISPLAY則是持平。AI伺服器的部分，客戶需求仍在持續走強，近日市場關注的一般伺服器則預計無論是季增還年增都會有兩成以上的成長。最後是新興事業networking的部分，如先前法說會上表示，今年將會有三位數的成長幅度。

緯創 營收 伺服器

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