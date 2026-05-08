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事欣科營收／低軌衛星助攻 4月再創新高
工業電腦廠事欣科（4916）8日公告4月合併營收達4.24億元，再次刷新公司歷史單月新高，較去年同期大幅成長逾50%，累計前4個月營收達14.82億元，年增逾30%，同步寫下歷年同期新高。
事欣科繼3月寫下新猷後，4月動能持續噴發，延續今年逐月走高動能，更寫下「連兩月創高」紀錄，成長動能強勁。
事欣科受惠低軌衛星加持，引爆全球衛星布建需求，低軌衛星關鍵零組件強力拉貨，成為推升營收跨步成長的核心引擎。
事欣科將於5月15日公布第1季營運情形，在營收規模顯著擴張下，法人預期第1季獲利也有望同步挑戰歷史新高。
事欣科表示，目前航太、國防及衛星訂單能見度極佳，將持續發揮美墨產能優勢，全年營運展望極度樂觀。
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