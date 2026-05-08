事欣科營收／低軌衛星助攻 4月再創新高

台股8日盤中劇烈震盪，加權指數一度急殺801點、失守41,200點，ABF載板、PCB、記憶體與部分AI高價股全面承壓。不過，才剛遭列入處置股的IC設計龍頭聯發科（2454），卻在股價回測3,500元關卡後強勢穩住，盤中漲幅仍逾5%，帶動IC設計族群逆勢走強，成為大盤跌勢收斂的關鍵救援主角。

2026-05-08 12:00