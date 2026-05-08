光寶科4月營收167億元年增25% 創7年半新高

光寶科今天公布4月營收新台幣167億元，月增1%、年增24.5%，創下近7年半新高；累計今年前4月營收601億元，年增21%。

光寶科今天表示，4月營收創近年新高，主要動能來自AI與雲端運算高階伺服器電源、高效備援電池系統（BBU）等電能管理系統，以及光電半導體。

光寶科表示，AI、雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門4月營收年增率超過5成，占公司總營收比重達到53%。

另外占營收比重31%的資訊及消費性電子部門，也受惠低軌衛星與高階電源需求穩定成長，部門營收月增3%。

光寶科總經理邱森彬在4月底法人說明會中表示，第1季是光寶科今年的營運谷底，除AI產品出貨比例逐季提高，看好第2季核心事業包括營收及獲利皆可望展現強勁的年、季雙增。