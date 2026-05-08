聽新聞
0:00 / 0:00
光寶科4月營收167億元年增25% 創7年半新高
光寶科今天公布4月營收新台幣167億元，月增1%、年增24.5%，創下近7年半新高；累計今年前4月營收601億元，年增21%。
光寶科今天表示，4月營收創近年新高，主要動能來自AI與雲端運算高階伺服器電源、高效備援電池系統（BBU）等電能管理系統，以及光電半導體。
光寶科表示，AI、雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門4月營收年增率超過5成，占公司總營收比重達到53%。
另外占營收比重31%的資訊及消費性電子部門，也受惠低軌衛星與高階電源需求穩定成長，部門營收月增3%。
光寶科總經理邱森彬在4月底法人說明會中表示，第1季是光寶科今年的營運谷底，除AI產品出貨比例逐季提高，看好第2季核心事業包括營收及獲利皆可望展現強勁的年、季雙增。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。