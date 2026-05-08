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GOGOLOOK營收／4月近億元、年增21% 創同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Gogolook。Gogolook／提供
Gogolook。Gogolook／提供

信任科技服務商GOGOLOOK（6902）8日公布4月合併營收9,884.2萬元，月減8.3%，年增21.1%，創歷史同期新高，今年前四月累計營收為4.02億元，較去年同期成長25.2%，創歷史同期新高。

展望2026 年，在達到營運規模（Critical Mass）下，Gogolook獲利有望延續2025年第4季，今年全年可望大幅躍升，創下新高。今年營收成長目標再創新高，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務將同步擴張。在新服務「JUJI 招財麻吉」的高成長推動下，可望帶動金融科技服務整體營收占比攀升至約三成，公司的營收來源更分散均衡。2020年起開展的金融科技服務今年可望首度轉盈，連同持續貢獻高獲利率的防詐服務，兩大服務皆可望達成獲利。

消費者防詐服務方面， 將持續拓展Whoscall全球用戶規模穩健成長。Whoscall 訂閱收入可望受惠於去年第3季推出新的多人訂閱方案，加上推廣電信商等多元支付通路，預期持續成長。數位廣告收入則在內部持續廣告價格優化下，可望持續穩步回升。

Gogolook 持續投入 AI 防詐技術創新，並以靈活多元的策略積極拓展海外版圖，鎖定東南亞七億人口市場，同步布局歐美地區，並持續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作。

營收 金融科技

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