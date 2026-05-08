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華碩營收／4月年增45.71% 創同期新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩。記者吳康瑋／攝影
華碩。記者吳康瑋／攝影

PC品牌大廠華碩（2357）在3月營收創新高後，4月集團營收小幅回檔，降至819.15億元，月減4.84%、年增45.71%，但仍創同期新高紀錄。

累計華碩4月集團營收為2,902.89億元，年增42.36%；在品牌營收方面，華碩4月為770.65億元，月減4.78%、年增50%。累計華碩今年前四個月營收達2,711.17億元，年增45.32%。

展望後市，華碩今年最大成長動能來自AI伺服器業務，預期將成長50%至100%。在PC業務方面，上半年則有提前拉貨潮，至於下半年筆電需求仍需觀察。

華碩共同執行長胡書賓先前指出，華碩對2026年AI伺服器設下積極目標，並且在輝達（NVIDIA）最新Vera Rubin平台伺服器同樣處於第一梯隊，預計今年下半年出貨。

針對今年PC產業展望，華碩共同執行長許先越指出，目前多數研調機構預估今年全球PC出貨量將下滑10%至15%，細分來看，電競持平到小跌、商用下滑10%、消費性減少10%至15%，華碩今年PC設定的目標則是優於產業均值。

許先越表示，現階段記憶體價格已漲100%，華碩原有記憶體庫存用完後，將會針對終端產品進行漲價，依據全球各區域、國家的競爭力陸續調整售價，確保獲利能力。

華碩 營收 伺服器

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