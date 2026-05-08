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健鼎財報／今年首季EPS 5.61元創歷年新高 4月單月創史上新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
圖為印刷電路板（PCB）。 圖／聯合報系資料照
圖為印刷電路板（PCB）。 圖／聯合報系資料照

PCB大廠健鼎（3044）8日董事會公布2026年今年首季合併財報，首季營收209.64億元，營業毛利55.59億元，營業毛利率26.51%，營業利益38.46億元，稅前盈餘41.07億元，稅後純益29.46億元，以目前股本52.56億元計，2026年首季每股稅後純益5.61元，創歷年同期新高。

展望今年第2季，健鼎提到，各應用產品中伺服器及記憶體相關產品需求強勁，訂單能見度已拉長至下半年，PCB大廠多數朝GPU、ASIC高階AI伺服器供應，一般伺服器訂單已明顯外溢至健鼎，加上記憶體模組用板報價已逐步反應金價，二者訂單成長力道明顯優於原市場預期。

健鼎今年4月合併營收約為新台幣82億元，與去年同期的63.63億元相比，年成長率約29%，創歷史新高。若與上月的73.18億元相比，月成長率約12%。健鼎今年4月營收突破80億再創新高，公司預計第2季營收亦屬樂觀。

健鼎累計今年前四月合併營收為291.65億元，和去年同期的234.9億元相比，年成長率約24.2%。

健鼎 伺服器 毛利率

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