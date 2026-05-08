聯電營收／4月226.6億元 月增8.8%、年增10.8%

聯電（2303）8日公布2026年4月合併營收226.6億元，較去年同期增加10.8%，較上月增加8.8%；累計今年前4月合併營收837億元， 年增6.88%。

聯電第1季合併營收610.4億元，季減1.2%，年增5.5%；毛利率29.2%，歸屬母公司淨利為161.7億元，每股純益1.29元，為近十季高點；首季12吋晶圓出貨約102.1萬片，產能利用率79%。

聯電預估第2季晶圓出貨量可望季增7%至9%，美元營收估季增1%至3%，產能利用率落在81%至83%，毛利率重返3成，都將優於第1季；聯電先前已對客戶發出漲價通知，公司預期，漲價效益將在下半年開始逐漸反映。

聯電法說會報佳音，預估第2季晶圓出貨價量俱揚，毛利率、產能利用率也同步提升，另外，在矽光子、先進封裝、與英特爾合作等方面都有斬獲，聯電表示，矽光子效能具優於同業實力；先進封裝則已與10家以上的客戶合作，今年有成果；英特爾12奈米合作今年邁入初步商業化生產。