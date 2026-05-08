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精誠營收／4月41.97億元 當月與累計營收雙創同期新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
精誠集團總部。業者／提供
精誠集團總部。業者／提供

精誠（6214）資訊8日公布4月合併營收為41.97億元，月減9.3%，年增28.3%；累計今年1-4月合併營收為161.66億元，較去年同期的131.06億元增加23.35%，當月與累計營收雙創同期新高。

精誠資訊表示，4月營收成長主要受惠於大型客戶年度續約，以及企業對數據中台、資料庫及伺服器等軟硬體建置與維運需求持續增加，帶動相關專案與服務需求同步成長。另一方面，AI應用剛性需求持續成長，精誠自有AI平台逐步導入政府、零售與醫療等產業，持續加大服務收入基礎，也對營收做出貢獻。

此外，集團持續擴大代理經銷產品，提前因應政策布局，並強化專業團隊與技術服務能力，深化通路合作，透過高毛利產品、維運服務及專業顧問服務，加上業外收益的挹注，也帶動整體營運與獲利成長動能。

展望第2季，精誠將持續推動「全球 IT 服務」布局，透過整合跨國資源、在地人才與專案管理量能，強化企業跨境營運與海外落地支援能力，爭取台商海外布局商機。同時，隨著AI應用需求持續成長，精誠亦將推進AI自有產品於各產業的導入，創造高收益營運模式；而針對需求強勁的企業資安服務，精誠將引進更多產品並整合技術服務，例如後量子加密（PQC）遷移與新世代資安需求提供相關解決方案，因應公部門辦法指引陸續公布，協助企業提升風險管理能力與資安韌性，搶占市場商機。

營收 精誠

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