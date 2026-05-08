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神達、神基公布4月營收 神達年增31.87%創同期新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
累計神達今年前四個月營收達434.97億元，年增33.89%。神達數位／提供
累計神達今年前四個月營收達434.97億元，年增33.89%。神達數位／提供

聯華神通集團旗下伺服器大廠神達（3706）、強固電腦廠神基（3005）8日公布今年4月營收，神達在3月營收創新高後，4月營收小幅回檔，降至116.33億元，月減4.31%、年增31.87%，但仍為同期新高。

累計神達今年前四個月營收達434.97億元，年增33.89%。

神達表示，受惠於整體產業環境，公司4月營收較去年同期成長31.87%。成長主因來自超大規模雲端資料中心機櫃客戶及雲端服務供應商需求維持穩定。

此外，車用電子、智慧物聯網（AIoT）及車載資通訊產品出貨持續成長，挹注整體營運動能。

在神基表現方面，今年4月營收達35.63億元，月增2.03%、年增8.33%；累計神基今年前四個月營收達128.71億元，年增0.23%。

展望後市，神基董事長黃明漢看好強固電腦業務成長動能，尤其軍工、無人機領域商機可期，預估軍工今年將有逾兩成增長，惟受NB產業衰退影響，神基預估，今年綜合機構件業務將高個位數或低雙位數衰退，整體來看，神基今年營收目標成長5-10%增長。

神基預估今年強固電腦業務將持續成長，有雙位數增長；車用業務神基原先預期2025年業績衰退，惟最後逆勢成長，神基預期，2026年該業務約增長低個位。

神達 神基 營收

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