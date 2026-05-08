聽新聞
0:00 / 0:00
廣達營收／4月創歷史次高 AI 伺服器需求強勁
ODM大廠廣達（2382）8日公布4月營收3,399.21億元，月減6.3%，年增120.7%，創下單月歷史次高；累計前4月營收1.15兆元，年增79.6%，創下歷史同期新高。法人表示，AI伺服器出貨力道優於預期，帶動營運表現創新高。
廣達表示，4月筆電出貨350萬台，月減34%，年增6.1%。
法人指出，廣達第2季成長動能將來自GB300持續放量，占比有望拉升至75%，四大CSP的強勁需求將帶動廣達整體AI營運逐季擴增。針對原材料短缺的問題，法人表示目前未見顯著影響。此外，客戶筆電新款產品銷售暢旺，預期在持續鋪貨至更多地區下，筆電出貨量仍維持高檔。
在營運強勁表現下，廣達近期股價也維持強勢，今日在大盤回檔下仍相對抗跌，收盤價340.5元，下跌3.5元，跌幅僅1.02%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。