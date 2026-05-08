廣達營收／4月創歷史次高 AI 伺服器需求強勁

ODM大廠廣達（2382）8日公布4月營收3,399.21億元，月減6.3%，年增120.7%，創下單月歷史次高；累計前4月營收1.15兆元，年增79.6%，創下歷史同期新高。法人表示，AI伺服器出貨力道優於預期，帶動營運表現創新高。

廣達表示，4月筆電出貨350萬台，月減34%，年增6.1%。

法人指出，廣達第2季成長動能將來自GB300持續放量，占比有望拉升至75%，四大CSP的強勁需求將帶動廣達整體AI營運逐季擴增。針對原材料短缺的問題，法人表示目前未見顯著影響。此外，客戶筆電新款產品銷售暢旺，預期在持續鋪貨至更多地區下，筆電出貨量仍維持高檔。

在營運強勁表現下，廣達近期股價也維持強勢，今日在大盤回檔下仍相對抗跌，收盤價340.5元，下跌3.5元，跌幅僅1.02%。