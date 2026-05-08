台積電營收／4月4,107.26億元 月減 1.1%、年增 17.5%

台積電（2330）8日公布 2026 年 4 月營收報告。2026 年 4 月合併營收約 4,107 億 2,600 萬元，較上月減少 1.1%，較去年同期增加 17.5%。累計 2026年 1 至 4 月營收約 1 兆 5,448 億 2,900 萬元，較去年同期增加 29.9%。

台積電4月營收創歷年同期新高，為單月營收歷史次高；8日股價開低走低，早盤以2,300元開出，下跌10元，一度拉至平盤2,310元，低點則下滑至2,265元，下跌45元，終場收2,290元，下跌20元，跌幅0.87%，市值59兆3,854億元。

根據對當前業務狀況的評估，台積電在先前的法說會釋出今年第2季展望，預計第2季合併營收介於390~402億美元之間，換算新台幣營收約1兆2,363.3億元到1兆2,743.4億元。

台積電第2季美元營收可望再續創新高，以中間值來看約396億美元，換算季增約10.3%，季增幅度優於法人與市場預估個位數6~8%。

若以新台幣 31.7 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 65.5%到 67.5%之間；營業利益率預計介於 56.5%到 58.5%之間。