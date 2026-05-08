快訊

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電營收／4月4,107.26億元 月減 1.1%、年增 17.5%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

台積電（2330）8日公布 2026 年 4 月營收報告。2026 年 4 月合併營收約 4,107 億 2,600 萬元，較上月減少 1.1%，較去年同期增加 17.5%。累計 2026年 1 至 4 月營收約 1 兆 5,448 億 2,900 萬元，較去年同期增加 29.9%。

台積電4月營收創歷年同期新高，為單月營收歷史次高；8日股價開低走低，早盤以2,300元開出，下跌10元，一度拉至平盤2,310元，低點則下滑至2,265元，下跌45元，終場收2,290元，下跌20元，跌幅0.87%，市值59兆3,854億元。

根據對當前業務狀況的評估，台積電在先前的法說會釋出今年第2季展望，預計第2季合併營收介於390~402億美元之間，換算新台幣營收約1兆2,363.3億元到1兆2,743.4億元。

台積電第2季美元營收可望再續創新高，以中間值來看約396億美元，換算季增約10.3%，季增幅度優於法人與市場預估個位數6~8%。

若以新台幣 31.7 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 65.5%到 67.5%之間；營業利益率預計介於 56.5%到 58.5%之間。

營收 台積電

延伸閱讀

台積好狂 股價、市值創高…旗下世界、創意攻上漲停

旺宏營收／4月59.13億元 月增33.7%、年增153.7%

世界營收／4月月減18.5% 仍優於去年同期

上銀和亞德客4月營收創高 電子自動化產業拉貨助攻

相關新聞

聯發科遭關禁閉卻成台股救星！IC 設計持續噴出 誰加入漲停行列？

台股8日盤中劇烈震盪，加權指數一度急殺801點、失守41,200點，ABF載板、PCB、記憶體與部分AI高價股全面承壓。不過，才剛遭列入處置股的IC設計龍頭聯發科（2454），卻在股價回測3,500元關卡後強勢穩住，盤中漲幅仍逾5%，帶動IC設計族群逆勢走強，成為大盤跌勢收斂的關鍵救援主角。

仁寶營收／4月719.79億元 AI 伺服器布局逐見成效

仁寶（2324）8日公布4月合併營收719.79億元，月減19.3％，年增15.5％；前4月累計營收2,732.83億元，年增4.5％。仁寶自去年開始進行轉型，持續調整低毛利產品，因此營收正經歷著轉型陣痛期，但公司表示，隨著AI伺服器業務發酵，仁寶將迎來爆發性成長。

聯電營收／4月226.6億元 月增8.8%、年增10.8%

聯電（2303）8日公布2026年4月合併營收226.6億元，較去年同期增加10.8%，較上月增加8.8%；累計今年前4月合併營收837億元， 年增6.88%。

榮惠營收／4月2.05億元創歷史新高 入選臺灣璞玉指數

PCB設計廠商榮惠-KY創（6924）今日公告4月營收2.05億元，月增45.43%、年增54.38%，主要是受惠AI伺服器散熱需求強勁、日系客戶拉貨節奏回歸正常，營收創下歷史新高。公司表示，部分材料成本漲價幅度過高，公司也將持續調整產品售價以反映成本。

精誠營收／4月41.97億元 當月與累計營收雙創同期新高

精誠（6214）資訊8日公布4月合併營收為41.97億元，月減9.3%，年增28.3%；累計今年1-4月合併營收為161.66億元，較去年同期的131.06億元增加23.35%，當月與累計營收雙創同期新高。

神達、神基公布4月營收 神達年增31.87%創同期新高紀錄

聯華神通集團旗下伺服器大廠神達（3706）、強固電腦廠神基（3005）8日公布今年4月營收，神達在3月營收創新高後，4月營收小幅回檔，降至116.33億元，月減4.31%、年增31.87%，但仍為同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。