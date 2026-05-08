騰輝財報／第1季獲利季增25%、EPS 1.73元 4月營收創近4年高

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）5月8日公告 2026年第1季財務績效，營收12.5億元，年增22%，並較去年第4季成長13%，毛利率34%，稅後純益達1.23億元，年增65%、季增25%，在產業逆風中雙雙達陣；單季EPS 1.73元，重返近一年高點，展現強勁復甦韌性。騰輝也同步公告4月營收5.1億元，月增6%，並較去年同期增加37%,創近四年來高檔，截至4月累計營收18億元，年增26%，公司說明，該月航天航空散熱材料需求依然暢旺，而應用於航空航天耐高溫不流膠黏合片，具有優異信賴度、高耐熱性與極低的膨脹係數特性獲終端市場高度認可，訂單創歷史新高，帶動單月營收突破5億元大關。

公司提到，近年積極推動「少量多樣、客製化應用」的產品策略，長期布局的高毛利航空航天聚醯亞胺（PI）材料迎來收成。今年第1季，該產品應用訂單創下歷史新高，反映市場需求強勁，同時驗證策略結盟與海外市場布局奏效，帶動全球市占率顯著擴大。在毛利率持續維持高檔的基礎上，強勢推升營收與獲利雙雙爆發，寫下近年最佳紀錄，成長動能勢不可擋。不僅在國防與航太領域維持領先，更將技術版圖拓展至半導體測試領域。隨著RCC/RCF等高功率及高速材料逐步放量，已形成強勁的雙引擎成長動能，未來表現值得期待。

展望未來，公司提到，除受惠於國際情勢緊張及各國提高國防預算外，公司亦獲得世界級半導體測試設備商的認可，且新材料的認證量產持續增加。低軌道衛星的火箭發射主板與邊板、AR／VR／機器人／載人飛行載具等應用，已獲得終端認證且初始訂單初步放量。此外，市場上玻纖布與樹脂等原物料價格持續上漲，公司已成功轉嫁成本，在價格調升以及各類高階材料通過認證並放量的雙引擎帶動下，將為營收注入明顯成長動能。公司將以穩健財務結構為基石，持續深耕研發與產品應用技術，並以特殊材料與高階應用作為未來成長的雙核心引擎，強化市場競爭地位、鞏固市場布局，全力搶攻全球市場，驅動營收與獲利同步攀峰。