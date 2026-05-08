快訊

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

聽新聞
0:00 / 0:00

騰輝財報／第1季獲利季增25%、EPS 1.73元 4月營收創近4年高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
騰輝電子-KY董事長王有慈（中）、總經理鍾健人（右）、董事邱奕誠（左）。記者尹慧中／攝影
騰輝電子-KY董事長王有慈（中）、總經理鍾健人（右）、董事邱奕誠（左）。記者尹慧中／攝影

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）5月8日公告 2026年第1季財務績效營收12.5億元，年增22%，並較去年第4季成長13%，毛利率34%，稅後純益達1.23億元，年增65%、季增25%，在產業逆風中雙雙達陣；單季EPS 1.73元，重返近一年高點，展現強勁復甦韌性。騰輝也同步公告4月營收5.1億元，月增6%，並較去年同期增加37%,創近四年來高檔，截至4月累計營收18億元，年增26%，公司說明，該月航天航空散熱材料需求依然暢旺，而應用於航空航天耐高溫不流膠黏合片，具有優異信賴度、高耐熱性與極低的膨脹係數特性獲終端市場高度認可，訂單創歷史新高，帶動單月營收突破5億元大關。

公司提到，近年積極推動「少量多樣、客製化應用」的產品策略，長期布局的高毛利航空航天聚醯亞胺（PI）材料迎來收成。今年第1季，該產品應用訂單創下歷史新高，反映市場需求強勁，同時驗證策略結盟與海外市場布局奏效，帶動全球市占率顯著擴大。在毛利率持續維持高檔的基礎上，強勢推升營收與獲利雙雙爆發，寫下近年最佳紀錄，成長動能勢不可擋。不僅在國防與航太領域維持領先，更將技術版圖拓展至半導體測試領域。隨著RCC/RCF等高功率及高速材料逐步放量，已形成強勁的雙引擎成長動能，未來表現值得期待。

展望未來，公司提到，除受惠於國際情勢緊張及各國提高國防預算外，公司亦獲得世界級半導體測試設備商的認可，且新材料的認證量產持續增加。低軌道衛星的火箭發射主板與邊板、AR／VR／機器人／載人飛行載具等應用，已獲得終端認證且初始訂單初步放量。此外，市場上玻纖布與樹脂等原物料價格持續上漲，公司已成功轉嫁成本，在價格調升以及各類高階材料通過認證並放量的雙引擎帶動下，將為營收注入明顯成長動能。公司將以穩健財務結構為基石，持續深耕研發與產品應用技術，並以特殊材料與高階應用作為未來成長的雙核心引擎，強化市場競爭地位、鞏固市場布局，全力搶攻全球市場，驅動營收與獲利同步攀峰。

營收 績效

延伸閱讀

東研信超財報／首季每股獲利0.12元 4月營收創歷史次高

聯嘉財報／第1季獲利年增逾三倍 EPS 0.47元創單季新高

崇越Q1獲利續締新猷 EPS6.86元創新高

儒鴻財報／高毛利訂單挹注 首季EPS 6.69元創史上第三高、同期新高

相關新聞

聯發科遭關禁閉卻成台股救星！IC 設計持續噴出 誰加入漲停行列？

台股8日盤中劇烈震盪，加權指數一度急殺801點、失守41,200點，ABF載板、PCB、記憶體與部分AI高價股全面承壓。不過，才剛遭列入處置股的IC設計龍頭聯發科（2454），卻在股價回測3,500元關卡後強勢穩住，盤中漲幅仍逾5%，帶動IC設計族群逆勢走強，成為大盤跌勢收斂的關鍵救援主角。

仁寶營收／4月719.79億元 AI 伺服器布局逐見成效

仁寶（2324）8日公布4月合併營收719.79億元，月減19.3％，年增15.5％；前4月累計營收2,732.83億元，年增4.5％。仁寶自去年開始進行轉型，持續調整低毛利產品，因此營收正經歷著轉型陣痛期，但公司表示，隨著AI伺服器業務發酵，仁寶將迎來爆發性成長。

聯電營收／4月226.6億元 月增8.8%、年增10.8%

聯電（2303）8日公布2026年4月合併營收226.6億元，較去年同期增加10.8%，較上月增加8.8%；累計今年前4月合併營收837億元， 年增6.88%。

榮惠營收／4月2.05億元創歷史新高 入選臺灣璞玉指數

PCB設計廠商榮惠-KY創（6924）今日公告4月營收2.05億元，月增45.43%、年增54.38%，主要是受惠AI伺服器散熱需求強勁、日系客戶拉貨節奏回歸正常，營收創下歷史新高。公司表示，部分材料成本漲價幅度過高，公司也將持續調整產品售價以反映成本。

精誠營收／4月41.97億元 當月與累計營收雙創同期新高

精誠（6214）資訊8日公布4月合併營收為41.97億元，月減9.3%，年增28.3%；累計今年1-4月合併營收為161.66億元，較去年同期的131.06億元增加23.35%，當月與累計營收雙創同期新高。

神達、神基公布4月營收 神達年增31.87%創同期新高紀錄

聯華神通集團旗下伺服器大廠神達（3706）、強固電腦廠神基（3005）8日公布今年4月營收，神達在3月營收創新高後，4月營收小幅回檔，降至116.33億元，月減4.31%、年增31.87%，但仍為同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。