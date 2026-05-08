智邦營收／創新高！4月273.6億元 年增53.9%

智邦（2345）科技8日公布4月營收273.6億元，月增9.4%，年增53.9%，超越2025年12月260.53億元新高水準，單月營收創下歷史新高。

智邦累計前4月營收974.8億元，年增61%，創歷史新高。

近期外資持續看好AI趨勢帶動智邦800G交換器、AI加速器模組以及光學交換器等產品需求，陸續調高智邦目標價，已經有三家外資目標價超過3,000元，日前兩家外資分別把目標價提升到3,000、3,222元，而美系最新目標價則來到3,150元。

不過受漲多回檔影響，智邦今日盤中落入跌停，終場下跌185元，收2,375元，跌幅7.23%。

美系外資認為，智邦網路交換器產品受惠800G升級持續推動，預期自第2季起逐季成長；AI 加速器模組新產品預估第2季下旬開始量產，預期下半年出現顯著放量；光學交換器包含CPO、OCS將於2027年起貢獻營收，預估貢獻營收占比中高個位數百分比。

此外，智邦持續擴張研發能量及產能，美系外資看好，智邦設立研發實驗室、越南子公司增資、美國長期廠房租賃等，支持長期成長。

美系外資調升智邦營運預估，預估今年營收可望成長39%，毛利率來到19.2%，每股純益可望來到70.77元， 2027年每股純益上看95.77元，本益比提升至33倍，目標價上看3,150元。