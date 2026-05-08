研華營收／4月年增34.61% 續創單月歷史新高

工業電腦龍頭研華（2395）8日公布2026年四月份合併營收為82.69億元，較去年同期營收61.43億元年增34.61%，營收續創單月歷史新高。累計研華四月合併營收達286.55億元，較去年同期營收234.94億元，年對年增長21.96%。

四月營收各區域整體表現強勁，北美、歐洲、中國大陸、台灣、日本、韓國及新興市場皆較去年同期雙位數增長，分別成長45%、17%、59%、67%、25%、60%及32%。各事業群表現而言，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems) 及物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, IAutomation) 皆呈現雙位數成長，分別年增45%及15%；智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService)為個位數增長；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 表現佳，整體年增26%，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT ) 及應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 分別增長39%及12%。

累計前四月營收來看，北美、歐洲、中國大陸、台灣、韓國及新興市場表現佳，皆較去年同期雙位數增長，分別成長21%、18%、44%、72%、48%及14%，日本市場為個位數年增。各事業群表現方面，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems)及物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, IAutomation) 維持雙位數成長，年增分別為26%及18%；智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService) 呈現個位數增長；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體年增18%，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT ) 及應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 分別增長27%及7%。