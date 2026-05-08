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聯發科遭關禁閉卻成台股救星！IC 設計持續噴出 誰加入漲停行列？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
聯發科。路透
聯發科。路透

台股8日盤中劇烈震盪，加權指數一度急殺801點、失守41,200點，ABF載板、PCB、記憶體與部分AI高價股全面承壓。不過，才剛遭列入處置股的IC設計龍頭聯發科（2454），卻在股價回測3,500元關卡後強勢穩住，盤中漲幅仍逾5%，帶動IC設計族群逆勢走強，成為大盤跌勢收斂的關鍵救援主角。

聯發科早盤雖受處置措施影響開低，但買盤很快進場承接，股價重返上行軌道，單日貢獻大盤約百點漲點。市場資金同步回流IC設計族群，聯詠（3034）強攻漲停鎖在498元，距500元整數關卡僅一步之遙；創意（3443）、世芯-KY（3661）續創歷史新高，應廣（6716）、全宇昕（6651）、巨有科技（8227）、譜瑞-KY（4966）等同步亮燈，達發（6526）、芯鼎（6695）也聯袂走強，成為盤面最強抗空勢力。

除了股價表現，聯發科旗下銅鑼研發資料中心正式啟用也成為市場關注焦點之一。該中心擁有全台首座以輝達DGX B200打造的「SuperPOD超級算力中心」，將作為聯發科邊緣AI與雲端AI解決方案的重要研發基地。業界認為，在AI晶片競爭加劇之際，聯發科建立自有超級算力平台，等同打造AI研發「新大腦」，有助加速模型訓練、晶片設計與軟硬體整合效率，進一步強化AI、車用與邊緣運算布局。

此外，聯發科遭列處置股也引發政策討論。金管會主委彭金隆8日首度鬆口表示，現行注意股與處置股制度確實有檢討必要，未來不排除針對大型權值股建立「例外排除」機制，避免影響市場流動性與交易效率。證交所目前已與金管會展開研究，預計一個月內提出檢討方向。

法人分析，聯發科近期除了受惠AI手機、邊緣AI與ASIC題材升溫外，市場更看好其AI基礎建設布局開始進入新階段。隨著AI應用從雲端延伸至終端裝置，加上企業持續擴大AI資本支出，IC設計族群有望成為下半年資金主軸。

另，聯詠同日法說也釋出樂觀展望。公司指出，受惠記憶體供應吃緊與價格上漲，客戶提前拉貨，加上邊緣AI影像視覺需求升溫，第2季三大產品線營收可望同步成長，其中SoC產品成長最為顯著，下半年高階新品也將陸續推出，市場看好今年營運將優於去年。

聯發科 聯詠 台股

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