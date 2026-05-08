快訊

與美F-35競爭？共軍殲-35戰機「0001」編號亮相 料將量產出口

最佳飛機餐Top10！長榮衝進全球前5、亞洲第2 第1名菜色好吃又正宗

MiLB／剛入選百大新秀 林維恩6局狂飆10K創旅美後新高

聽新聞
0:00 / 0:00

三家外資目標價喊上逾3,000元 智邦反而落入跌停

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
三家外資目標價喊上逾3,000元智邦反而落入跌停。手機截圖
三家外資目標價喊上逾3,000元智邦反而落入跌停。手機截圖

網通大廠智邦科技（2345）7日公布第1季財報每股純益達14.92元，創歷史單季次高，優於市場預期，外資最新報告也宣布調高智邦獲利預估及目標價，維持「加碼」評等，目標價從原本的2,750元提升到3,150元。

近期外資持續看好AI趨勢帶動智邦800G交換器、AI加速器模組以及光學交換器等產品需求，陸續調高智邦目標價，已經有三家外資目標價超過3,000元，日前兩家外資分別把目標價提升到3,000、3,222元，而美系最新目標價則來到3,150元。

不過受漲多回檔影響，智邦今日開低走低落入跌停，下跌255元，股價來到2,305元。

美系外資認為，智邦網路交換器產品受惠800G升級持續推動，預期自第2季起逐季成長；AI加速器模組新產品預估第2季下旬開始量產，預期下半年出現顯著放量；光學交換器包含CPO、OCS將於2027年起貢獻營收，預估貢獻營收占比中高個位數百分比。

此外，智邦持續擴張研發能量及產能，美系外資看好，智邦設立研發實驗室、越南子公司增資、美國長期廠房租賃等，支持長期成長。

美系外資調升智邦營運預估，預估今年營收可望成長39%，毛利率來到19.2%，每股純益可望來到70.77元，2027年每股純益上看95.77元，本益比提升至33倍，目標價上看3,150元。

智邦第1季合併營收為701.21億元，年增64%，季減2.6%，創歷史同期新高，合併營業毛利137.09億元，年增58.5%，季增6.4%，毛利率19.55%，優於上季的17.9%，低於去年同期的20.1%；合併營業利益100.49億元，年增70.2%，季增10.3%。

累計第1季智邦稅前盈餘為103.62億元，年增65%，季增0.5%；合併稅後純益83.41億元，年增62.7%，季減0.2%，每股純益14.92元，創歷年同期新高，單季歷史次高，僅次於2025年第4季的14.95元，更超乎市場原本估12.9元的預期。

近期智邦除既有客戶持續出貨800G交換器及AI加速模組，去年第4季新增新的大型CSP客戶出貨800G產品也持續成長，目前00G交換器產品持續出貨，已經打入三個客戶，預估今年上半年800G產品貢獻營收比重可望超過一成，加上AI加速器模組持續出貨，可望推升第2季營收個位數成長，甚至有機會挑戰2025年第3季創下的729億元單季歷史新高水準。

智邦 外資 智邦科技

延伸閱讀

外資上調目標價 研華股價漲停、創下新高紀錄

儒鴻財報／高毛利訂單挹注 首季EPS 6.69元創史上第三高、同期新高

文曄首季每股純益達5.32元 本季營收和純益將續創高

聯嘉財報／第1季獲利年增逾三倍 EPS 0.47元創單季新高

相關新聞

聯發科遭關禁閉卻成台股救星！IC 設計持續噴出 誰加入漲停行列？

台股8日盤中劇烈震盪，加權指數一度急殺801點、失守41,200點，ABF載板、PCB、記憶體與部分AI高價股全面承壓。不過，才剛遭列入處置股的IC設計龍頭聯發科（2454），卻在股價回測3,500元關卡後強勢穩住，盤中漲幅仍逾5%，帶動IC設計族群逆勢走強，成為大盤跌勢收斂的關鍵救援主角。

三家外資目標價喊上逾3,000元 智邦反而落入跌停

網通大廠智邦科技（2345）7日公布第1季財報每股純益達14.92元，創歷史單季次高，優於市場預期，外資最新報告也宣布調高智邦獲利預估及目標價，維持「加碼」評等，目標價從原本的2,750元提升到3,150元。

文曄第1季每股賺5.32元 獲利季增67% 突破70億元創高

半導體通路大廠文曄（3036）昨（7）日召開法說會，公布首季營收、獲利雙創新高，單季每股純益為5.32元，看好本季營運將持續增溫。

川湖：第2季熱鬧滾滾

伺服器滑軌廠川湖（2059）昨（7）日舉行法說會，發言人暨執行副總王俊強表示，展望第2季將是熱鬧滾滾，業績可期，單月營收站上2字頭可能是未來常態，美國新廠將在9、10月加入，明年還有川湖二廠，因此今明

聯詠三產品線營運向上

驅動IC大廠聯詠（3034）昨（7）日法說會釋出本季展望，受惠記憶體供應緊缺、價格續揚，帶動系統客戶提前拉貨，加上邊緣AI影像視覺產品需求升溫，本季三大產品線營收可望同步明顯成長，其中系統單晶片（So

聯強第2季業績拚連三季攀峰

聯強（2347）昨（7）日舉行法說會，副總裁杜書全表示，以目前在手訂單來看，本季四大業務都會成長，營運相當樂觀，預期業績可望連續三季創新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。