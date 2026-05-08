三家外資目標價喊上逾3,000元 智邦反而落入跌停

網通大廠智邦科技（2345）7日公布第1季財報每股純益達14.92元，創歷史單季次高，優於市場預期，外資最新報告也宣布調高智邦獲利預估及目標價，維持「加碼」評等，目標價從原本的2,750元提升到3,150元。

近期外資持續看好AI趨勢帶動智邦800G交換器、AI加速器模組以及光學交換器等產品需求，陸續調高智邦目標價，已經有三家外資目標價超過3,000元，日前兩家外資分別把目標價提升到3,000、3,222元，而美系最新目標價則來到3,150元。

不過受漲多回檔影響，智邦今日開低走低落入跌停，下跌255元，股價來到2,305元。

美系外資認為，智邦網路交換器產品受惠800G升級持續推動，預期自第2季起逐季成長；AI加速器模組新產品預估第2季下旬開始量產，預期下半年出現顯著放量；光學交換器包含CPO、OCS將於2027年起貢獻營收，預估貢獻營收占比中高個位數百分比。

此外，智邦持續擴張研發能量及產能，美系外資看好，智邦設立研發實驗室、越南子公司增資、美國長期廠房租賃等，支持長期成長。

美系外資調升智邦營運預估，預估今年營收可望成長39%，毛利率來到19.2%，每股純益可望來到70.77元，2027年每股純益上看95.77元，本益比提升至33倍，目標價上看3,150元。

智邦第1季合併營收為701.21億元，年增64%，季減2.6%，創歷史同期新高，合併營業毛利137.09億元，年增58.5%，季增6.4%，毛利率19.55%，優於上季的17.9%，低於去年同期的20.1%；合併營業利益100.49億元，年增70.2%，季增10.3%。

累計第1季智邦稅前盈餘為103.62億元，年增65%，季增0.5%；合併稅後純益83.41億元，年增62.7%，季減0.2%，每股純益14.92元，創歷年同期新高，單季歷史次高，僅次於2025年第4季的14.95元，更超乎市場原本估12.9元的預期。

近期智邦除既有客戶持續出貨800G交換器及AI加速模組，去年第4季新增新的大型CSP客戶出貨800G產品也持續成長，目前00G交換器產品持續出貨，已經打入三個客戶，預估今年上半年800G產品貢獻營收比重可望超過一成，加上AI加速器模組持續出貨，可望推升第2季營收個位數成長，甚至有機會挑戰2025年第3季創下的729億元單季歷史新高水準。