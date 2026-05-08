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長興 押價內外5%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

特化股長興（1717）因打入台積電供應鏈，在半導體材料出貨逐步增加，加上特殊材料業務持續成長，法人看好長興產品組合優化，有助營收及獲利成長。

法人分析，長興在半導體材料營收方面，將隨著WMCM製程產能逐漸放大而成長，目前看來可望呈現逐季上揚。在特殊材料業務部分，應用於CCL的利基產品有機矽微球銷售同步增加，預期將隨整體市場成長呈現年增長趨勢。整體而言，長興本業整體產品組合優化，法人看好下半年營收將優於上半年。其中，半導體材料預期在第2季放量，第3季達到客戶要求的穩定供應量。

權證發行商表示，看好長興的投資人，可挑選價內外5%以內，有效天期二個月以上的權證介入，參與個股行情。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

半導體 營收 權證

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