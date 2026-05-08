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啓碁 瞄準逾180天
啓碁（6285）受惠低軌衛星地面設備穩定出貨及歐洲客戶5G FWA拉貨動能回升，法人看好2026年重返成長軌道，加上切入Google OCS供應鏈，添增後續想像空間，股價整理後轉強。
法人分析，FCC已通過修訂衛星頻譜共享機制，有利低軌衛星發展，法人看好星艦商用、手機直連及太空AI等商機，啓碁成功轉型為衛星終端整合廠，未來可望隨Starlink終端用戶數爆發，營運水漲船高。隨Google加速部署TPU，並採OCS技術取代傳統電子交換器，以達更低延遲、低功耗及高擴展性，啓碁負責關鍵光路切換技術，將於2027年放量。
權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日180天以上權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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