國巨、立隆電 選長天期

台股續創高，資金輪動快速，昨（7）日具漲價題材的被動元件族群成為亮點，包括龍頭股國巨*（2327）亮燈漲停，立隆電（2472）站上200元整數關卡，相關權證也受到矚目。

法人分析，由於AI應用為未來核心成長動能，漲價逐步由成本上升轉向供需推動，尤其鉭質電容在伺服器領域的用量持續成長，鉭質電容用在AI相關領域的占比大於三成，國巨擁有最高的鉭質電容市占，將是利潤的主要來源之一。其餘包括工業領域持續改善，電腦周邊裝置和電信通訊，也因AI的帶動，有較為正向的成長動能。

在市場關注的漲價議題部分，法人表示，過去漲價多因材料成本上升，客戶多數也接受漲價；但目前漲價動能逐步轉向供需關係，國巨因此就供需失衡較嚴重的產品進行價格調整。隨高階被動元件稼動率步入滿載，將排擠中低階被動元件產能，有助毛利率提升。

此外，國巨已由過去以大宗標準化被動元件為主的商業模式，逐步轉向以高附加價值、客製化設計與高可靠度特殊應用產品為核心，得以升級為可參與AI基礎設施設計階段的系統級關鍵供應平台。

立隆電則因切入輝達（NVIDIA） Rubin 平台GPU板，為電源輸入端唯一非日系鋁電容供應商，帶動營運表現。法人預估，立隆電今年營收將有雙位數成長，全年展望正向。尤其鋁價漲幅正從上游光箔轉向鋁箔，立隆電已先增加庫存採購鎖定成本，下半年漲價效應為影響毛利率的關鍵變數。

權證發行商表示，投資人若看好國巨、立隆電後續表現，可以挑選價內外5%以內，有效天期150天以上的權證靈活操作。