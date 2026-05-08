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創見第1季 EPS 18.93元
記憶體模組廠創見（2451）昨（7）日公布首季獲利81.22億元，季增148.91%，年增逾20倍，每股純益18.93元，連續三季改寫新高，一季賺贏去年獲利總和。
創見結算，首季毛利率76.39%，季增34.47個百分點，年增47.56個百分點；營業利益97.85億元，季增158.72%，年增1,937.85%；營益率71.8%，季增16.2個百分點，年增55.7個百分點。
創見指出，AI需求爆發引發結構性缺貨，傳統規格記憶體仍供不應求，首季市場維持高度景氣。在工控市場剛性需求帶動下，該公司憑藉穩定供貨能力、靈活供應鏈管理及快速客製化支援，協助客戶降低缺料風險與縮短導入時程，進一步強化客戶產品上市與供應穩定性，帶動營收呈現顯著成長。
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