光洋科（1785）接單報捷，持股近七成小金雞創鉅斬獲台積電2奈米靶材大單，首度打破日商壟斷，吃下3／5奈米主流製程及次世代記憶體靶材市場。

創鉅首季每股純益逾6元，預計下周一（11日）登錄興櫃，法人預估有望成為「新千金」，光洋科母以子貴，轉投資潛在收益可期。

創鉅昨天舉行興櫃前法說會，首度亮相即秀出令市場驚艷成績單，除聯手光洋科擊敗日商，拿下台積電2、3、5奈米高階靶材大單外，首季更一舉賺贏去年整年。

光洋科將半導體製程靶材交由創鉅協力承接，涵蓋希捷（Seagate）及威騰（WD）的硬碟、固態硬碟（SSD）靶材業務隨著記憶體需求與價格大增而水漲船高，近期攻下美國AI大廠次世代記憶體高純度6N靶材訂單，第2季開始陸續出貨，搭配台積電特殊製程需要的RRAM及MRAM靶材，以及晶背供電高階靶材導入激勵，今年將是營運爆發元年。

對此，創鉅及光洋科管理層均表示，無法針對特定客戶說明，但在已知相關製程節點，均有產品正在驗證或量產中。

創鉅甫設立一年，今年每股純益上看二、三十元，若以台積電高階製程供應鏈高達四、五十倍本益比計算，光洋科除按權益法認列營收獲利外，潛在轉投資利益可達數十個股本。

創鉅目前經營團隊核心多來自原光洋科體系，透過與母公司租用廠房及共同開發新材料，在提升產能韌性的同時，也降低營運風險。

創鉅董事長鄭憲松表示，去年10月從母公司分拆獨立後，團隊更能聚焦半導體核心業務。 受惠AI伺服器與HPC強勁需求，帶動先進製程、先進封裝及次世代記憶體三大領域成長。

創鉅首季營收14.1億元，季增217%；稅後純益2.6億元，以目前股本4.31億元計算，單季每股純益6.07元。隨2奈米節點導入晶背供電（BSPDN）製程，需透過PVD靶材鋪設種子層並增加金屬連網層，將顯著推升銅合金靶材使用量。

業界指出，過去靶材市場長期由JX金屬及Honeywell壟斷，創鉅在政策紅利與在地供應優勢下，市占率有望進一步提升。