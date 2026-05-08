聽新聞
0:00 / 0:00

大亞第1季 EPS 0.66元 本業吞補丸

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

大亞（1609）董事長沈尚弘昨（7）日表示，AI科技發展下，間接帶動強勁的電線電纜需求，尤其科技建廠帶動用線需求非常大，而公司在晶圓龍頭大廠的訂單也較過去翻倍成長，全年審慎樂觀。

另，大亞昨日公告，第1季稅後純益5.18億元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益（EPS）0.66元。沈尚弘表示，若單以本業電線電纜、綠能事業來看，第1季毛利、利潤等均有創同期新高，惟業外投資上，需要認列保瑞金融評價利益損失，因此影響了部分獲利。

沈尚弘昨日出席「大亞集團贊助花蓮縣青少年排笛團啟程奧地利記者會」，會後接受採訪表示，電線電纜事業受惠台電強韌電網計畫、科技大廠建廠等，在手訂單逾百億元，太陽能事業慢慢有曙光，明年預計也會有更多案場陸續加入台電服務平台。

針對電線電纜事業，沈尚弘表示，事實上，國內晶圓龍頭大廠大部分的建廠用線都由大亞提供，而全球AI資料中心如火如荼建置下，帶動晶圓大廠建廠，亦間接帶動電力設備、電線電纜的需求，每一個新建廠，至少都帶動5～6億元，甚至更多的線纜訂單量，這一塊公司感受非常大，取得訂單量較過去翻倍成長。

漆包線事業上，大亞以「超導熱銅包鋁線」切入無人機市場，並合作馬達廠商。

EPS

延伸閱讀

長華財報／首季轉盈EPS 0.51元 未實現股票部位利益達73億元

邁達特財報／第1季EPS 0.17元 本業獲利成長、惟受評價損失影響淨利

儒鴻財報／高毛利訂單挹注 首季EPS 6.69元創史上第三高、同期新高

精誠財報／第1季每股賺2.64元 創歷年同期新高

相關新聞

力積電、南茂 認購火

台股昨（7）日再創歷史新高，盤面個股漲多於跌。其中，記憶體股持續吸睛，特別是記憶體晶圓代工廠力積電（6770）、及記憶體封測廠南茂（8150）均亮燈強鎖漲停，表現最為亮眼，躍居市場投資人熱議的焦點。

世芯、環球晶 四檔剽悍

美股漲不停，帶動台股昨（7）日持續改寫歷史高點，盤面資金良性輪動，世芯-KY（3661）、環球晶（6488）等兩檔中小型電子股震盪創高格局不變，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效

國巨、立隆電 選長天期

台股續創高，資金輪動快速，昨（7）日具漲價題材的被動元件族群成為亮點，包括龍頭股國巨*（2327）亮燈漲停，立隆電（2472）站上200元整數關卡，相關權證也受到矚目。

光寶科 二檔火熱

光寶科（2301）昨（7）日股價亮燈強鎖漲停，以203.5元創下歷史新高紀錄。受惠AI業務成長動能強勁，營收將逐季加溫，法人估今年每股純益（EPS）有望年增三成，吸引買盤大舉追捧。

長興 押價內外5%

特化股長興（1717）因打入台積電供應鏈，在半導體材料出貨逐步增加，加上特殊材料業務持續成長，法人看好長興產品組合優化，有助營收及獲利成長。

啓碁 瞄準逾180天

啓碁（6285）受惠低軌衛星地面設備穩定出貨及歐洲客戶5G FWA拉貨動能回升，法人看好2026年重返成長軌道，加上切入Google OCS供應鏈，添增後續想像空間，股價整理後轉強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。