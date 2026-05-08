大亞第1季 EPS 0.66元 本業吞補丸

大亞（1609）董事長沈尚弘昨（7）日表示，AI科技發展下，間接帶動強勁的電線電纜需求，尤其科技建廠帶動用線需求非常大，而公司在晶圓龍頭大廠的訂單也較過去翻倍成長，全年審慎樂觀。

另，大亞昨日公告，第1季稅後純益5.18億元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益（EPS）0.66元。沈尚弘表示，若單以本業電線電纜、綠能事業來看，第1季毛利、利潤等均有創同期新高，惟業外投資上，需要認列保瑞金融評價利益損失，因此影響了部分獲利。

沈尚弘昨日出席「大亞集團贊助花蓮縣青少年排笛團啟程奧地利記者會」，會後接受採訪表示，電線電纜事業受惠台電強韌電網計畫、科技大廠建廠等，在手訂單逾百億元，太陽能事業慢慢有曙光，明年預計也會有更多案場陸續加入台電服務平台。

針對電線電纜事業，沈尚弘表示，事實上，國內晶圓龍頭大廠大部分的建廠用線都由大亞提供，而全球AI資料中心如火如荼建置下，帶動晶圓大廠建廠，亦間接帶動電力設備、電線電纜的需求，每一個新建廠，至少都帶動5～6億元，甚至更多的線纜訂單量，這一塊公司感受非常大，取得訂單量較過去翻倍成長。

漆包線事業上，大亞以「超導熱銅包鋁線」切入無人機市場，並合作馬達廠商。