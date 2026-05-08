遠雄港第1季 EPS 0.98元 搭 AI 熱潮

航空貨運表現亮眼，遠雄港（5607）第1季獲利刷新歷史記錄，單季稅後純益為3.63億元，年增率達94%，每股純益（EPS）為0.98元。

遠雄港旗下的「遠雄航空自由貿易港區」是台灣唯一空港自由貿易港區，也是國內最大的航空貨物集散站業者，受惠於AI需求熱絡，遠雄港業績跟著全面受惠。

法人認為，遠雄港堪稱「AI供應鏈最佳運送者」，在油價高漲環境下，遠雄港、中菲行等物流業者獲利不受油價攀升壓縮，全年營運展望看俏。第2季的獲利有望比第1季好，即將公布4月營收，將繼續望繳出亮麗成績單，航空市場需求熱絡，遠雄港全年營運展望看俏。

航空貨運市場改變，也讓遠雄港的業績急速攀升，疫情前航空貨運以「輕薄短小」貨品為主，客機機腹運力即可支應；但隨著產業結構轉變，AI相關設備朝向「高價值、大體積、重量化」發展，運送難度顯著提高，遠雄港等專業物流業者在運送的過程中占有關鍵地位。