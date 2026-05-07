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川湖報喜：未來2個月ODM廠業績大成長 CPU伺服器好到「前所未見」

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
伺服器示意圖。圖／ingimage
伺服器示意圖。圖／ingimage

導軌大廠川湖（2059）4月業績衝歷史新高，公司7日法說會表示，今年業績不只是GPU，連CPU伺服器也「前所未有的好」，相關零組件業者將共享市場成長性，在新品、新平台跟CSP雲端服務商積極投資下，川湖本季業績「熱鬧滾滾」值得期待，由於川湖交貨比ODM大廠早，也間接預告未來1～2個月ODM廠業績也會有很大的成長。

川湖4月營收站上25.95億元，是第一次單月業績20億元以上，吸引市場關注，對此公司7日指出，AI 算力需求持續大幅成長，這已成為市場的「必需品」，手機算力就跟陽光空氣一樣。

市場預期川湖在AI伺服器產業有8成市占率。對此川湖不予置評，但表示在市場成長與市占率的相對關係中，川湖憑藉著極高的市占率，能夠直接分享並掌握到整體市場絕大部分的成長紅利，不易受單一市場波動影響。

川湖指出，4月起業績成長來自很多的新產品、多平台及很多的 CSP客戶需求，大型的 CSP客戶積極建設，預期未來20億元以上月營收將是常態性現象，第2季度業績將熱鬧滾滾。

而由於川湖屬於上游零組件早於ODM幾個月交貨，因此川湖也表示未來1～2個月會看有到很多 ODM業績或許會有很大的成長上來。

川湖指出，隨AI 算力需求爆發，除了 GPU 伺服器外，仍然需要 CPU伺服器及網路交換器等串聯運算，使得兩者需求也跟著顯著成長，公司表示「CPU伺服器也前所未有、沒有見過那麼好過」。

川湖今年兩地大擴廠，北美休士頓廠9～11月量產，目前工廠廠區建置已經差不多，公司表示該廠區主要是彈性產能及備用功能，客戶試算過可接受才會在此處下單，雖美國產能爬坡會比台灣慢一點，但會逐步放量，川湖對美國廠利潤率仍相當有信心。

台灣也同步擴廠，現在主力工廠二廠尚未滿載，三廠跟四廠已經開始動工興建，新廠未來將建立500~600人以上的大型宿舍，同時外包分條協力廠因二代不接班，將收回自製，以突破生產線產能瓶頸，未來也將導入更AI智慧化自動產線提高效率。

伺服器 ODM

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