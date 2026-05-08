王品、漢來美食 第1季站高崗

餐飲股昨（7）日首季財報大噴發，都繳出亮眼成績單，龍頭王品（2727）、漢來美食每股純益（EPS）同步寫下單季歷史新高紀錄，且首季雙雙賺逾「半個股本」。

另外，全家餐飲獲利亦攀升至同期新高，六角與王座則EPS雙雙站上1元，顯示內需餐飲動能表現強勁。

王品集團第1季財報表現亮眼，合併營收達到65.2億元，年增9.48%，稅後純益4.2億元，年增14.18%，EPS 5.04元，營收、淨利、EPS均創單季歷史新高紀錄，再次改寫集團掛牌以來新里程碑。

王品台灣事業群在持續展店，以及農曆春節、情人節、228連假等節慶帶動下，業績不斷改寫同期新高，首季營收達到52.9億元，相較去年同期成長7.18%，同樣刷新紀錄。大陸事業群經調整後漸入佳境，已經連續八個季度獲利，同時連續五個月營收呈現雙位數成長，帶動首季營收達到12.3億元，較去年同期大幅成長20.68%，營業利益也持續改善，同步貢獻集團營收、獲利動能。

漢來美食公告第1季財報，單季稅後純益2.48億元，季增142.8%、年增33.9%，每股純益5.87元，創單季歷史新高。公司表示，主要受惠於主力品牌島語自助餐廳及湯包的展店效益，加上宴會需求暢旺，帶動整體營收成長。

全家餐飲第1季合併營收7.21億元，年增11.7％；單季稅後純益為0.48億元，年增24%，每股純益1.92元。主要受惠首季農曆春節行銷策略奏效，旗下各品牌既存店營收持續成長和展店動能挹注，加上與「全家」積極進行跨通路合作，有效發揮集團綜效。

六角第1季合併營收13.4億元，年增43.7%，主要成長動能為「Chatime日出茶太」全球營運持續展現強勁復甦，帶動單季稅後純益5,122萬元，年增328.9%，繳出EPS1.10元，超越去年全年表現。

王座受惠旗下品牌展店效益逐步顯現與併購養心餐飲擴張營收規模，第1季合併營收5.05億元，年增38.77％，稅後純益0.2億元，年增15%，營收獲利齊揚，繳出每股純益1.01元佳績。