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汎瑋第1季 EPS 1.07元 擴大泰越版圖

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

電子機能材料業者汎瑋材料（6967）昨（7）日公布4月營收及第1季財報，4月營收1.29億元，年增9.6%；前四月累計營收5.08億元，年增23.2%。

汎瑋材料昨日也同步公布首季財報，單季稅後純益2,608萬元，年增約66.3%，每股純益（EPS）1.07元。在伺服器、家電等高附加價值應用產品出貨成長帶動下，4月營收、第1季獲利均成長，營運動能向上。

汎瑋表示，首季獲利顯著成長，主要原因有二：一是經銷業務比重持續下降，已從17%降至15%，自產材料業務則相對提升，其中高附加價值的伺服器、家電等材料成長顯著，尤其伺服器因需求暢旺，占整體營收比重已提升至8%，相較於去年同期僅不到2%，有較明顯的進步。另一主要原因則是去年同期中國大陸有一筆較高額稅金支出，拖累去年同期獲利。

汎瑋第1季營收成長1.58億元，年增42.47%，營收動能升溫，加上高毛利產品出貨動能升溫，帶動毛利率較去年同期25.88％，提升至26.7%，並推升整體獲利表現。

展望未來，汎瑋持續擴展新客戶及應用，並大力推進泰國、越南布局。目前泰國廠係與合作夥伴合資布局初期以筆電、伺服器散熱業務為主，目前持續推進輔導系統建置，期望下半年產能如期開出，並進一步擴大布局。

因應越南在全球電子大廠生產布局中的地位日益重要，汎瑋也持續擴大越南布局，今年3月董事會通過增資越南子公司，預計投資650萬美元，用於購買設備及充實營運資金。汎瑋表示，許多重要客戶都以越南為基地，期望越南廠能實現正收益。

汎瑋產品應用多元，並積極打進新興應用，布局AI伺服器、電動車、機器人等領域應用，公司表示，將持續拓展多元應用、朝高附加價值領域推進。

營收 EPS 伺服器

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