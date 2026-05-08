雄獅第1季 EPS 4.17元 鳳凰0.62元

雄獅（2731）、鳳凰首季財報昨（7）日出爐，雄獅第1季單季合併營收81.30億元、年增13.8%，稅後純益3.88億元、年減8.9%，每股純益（EPS）4.17元，為歷年同期次高。

鳳凰第1季合併營收7.14億元、年減0.3%，但在業外金融資產操作收益挹注下，稅後純益5,216萬元、年增24.6%，EPS 0.62元，獲利逆勢成長。

雄獅表示，第1季雖受美伊戰事影響歐洲及亞非線獲利，但3月起已出現轉單效應，加上春節、寒假、228及清明連假帶動出遊需求，整體營收維持成長。公司指出，年初即提前布局多元產品，包括日韓主題樂園與東南亞度假行程，買氣延續，支撐營運表現。

針對營收成長但獲利略為回檔，雄獅說明，主要反映外部環境與成本結構變動。3月起機票相關稅金調整，加上新台幣走貶、外幣升值，帶動成本上升；同時，受戰事干擾，歐洲線團體出團人數與團體規模略有調整，影響單團收益，部分行程亦因航線變動採第三地轉機，公司相對承擔部分額外機票成本。在多重因素影響下，使本季獲利較去年同期回檔，但整體營運動能仍維持穩健。

鳳凰旅遊表示，第1季適逢寒假及農曆春節假期，旅遊需求維持穩定，帶動整體營收與去年同期大致持平。在業外收益挹注下，獲利與EPS皆呈現雙位數成長。