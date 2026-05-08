聽新聞
0:00 / 0:00

雄獅第1季 EPS 4.17元 鳳凰0.62元

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

雄獅（2731）、鳳凰首季財報昨（7）日出爐，雄獅第1季單季合併營收81.30億元、年增13.8%，稅後純益3.88億元、年減8.9%，每股純益（EPS）4.17元，為歷年同期次高。

鳳凰第1季合併營收7.14億元、年減0.3%，但在業外金融資產操作收益挹注下，稅後純益5,216萬元、年增24.6%，EPS 0.62元，獲利逆勢成長。

雄獅表示，第1季雖受美伊戰事影響歐洲及亞非線獲利，但3月起已出現轉單效應，加上春節、寒假、228及清明連假帶動出遊需求，整體營收維持成長。公司指出，年初即提前布局多元產品，包括日韓主題樂園與東南亞度假行程，買氣延續，支撐營運表現。

針對營收成長但獲利略為回檔，雄獅說明，主要反映外部環境與成本結構變動。3月起機票相關稅金調整，加上新台幣走貶、外幣升值，帶動成本上升；同時，受戰事干擾，歐洲線團體出團人數與團體規模略有調整，影響單團收益，部分行程亦因航線變動採第三地轉機，公司相對承擔部分額外機票成本。在多重因素影響下，使本季獲利較去年同期回檔，但整體營運動能仍維持穩健。

鳳凰旅遊表示，第1季適逢寒假及農曆春節假期，旅遊需求維持穩定，帶動整體營收與去年同期大致持平。在業外收益挹注下，獲利與EPS皆呈現雙位數成長。

雄獅 春節 營收

延伸閱讀

儒鴻財報／高毛利訂單挹注 首季EPS 6.69元創史上第三高、同期新高

統一財報／首季獲利65.4億元、EPS 1.15元 創同期新高

可寧衛第1季EPS 0.21元 4月營收3.88億元、年減11.49%

汎銓首季EPS -0.61元 4月營收2.12億元創同期新高

相關新聞

力積電、南茂 認購火

台股昨（7）日再創歷史新高，盤面個股漲多於跌。其中，記憶體股持續吸睛，特別是記憶體晶圓代工廠力積電（6770）、及記憶體封測廠南茂（8150）均亮燈強鎖漲停，表現最為亮眼，躍居市場投資人熱議的焦點。

世芯、環球晶 四檔剽悍

美股漲不停，帶動台股昨（7）日持續改寫歷史高點，盤面資金良性輪動，世芯-KY（3661）、環球晶（6488）等兩檔中小型電子股震盪創高格局不變，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效

國巨、立隆電 選長天期

台股續創高，資金輪動快速，昨（7）日具漲價題材的被動元件族群成為亮點，包括龍頭股國巨*（2327）亮燈漲停，立隆電（2472）站上200元整數關卡，相關權證也受到矚目。

光寶科 二檔火熱

光寶科（2301）昨（7）日股價亮燈強鎖漲停，以203.5元創下歷史新高紀錄。受惠AI業務成長動能強勁，營收將逐季加溫，法人估今年每股純益（EPS）有望年增三成，吸引買盤大舉追捧。

長興 押價內外5%

特化股長興（1717）因打入台積電供應鏈，在半導體材料出貨逐步增加，加上特殊材料業務持續成長，法人看好長興產品組合優化，有助營收及獲利成長。

啓碁 瞄準逾180天

啓碁（6285）受惠低軌衛星地面設備穩定出貨及歐洲客戶5G FWA拉貨動能回升，法人看好2026年重返成長軌道，加上切入Google OCS供應鏈，添增後續想像空間，股價整理後轉強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。