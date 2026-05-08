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高鋒第1季 EPS 0.2元 程泰0.18元
工具機大廠程泰（1583）、亞崴及高鋒（4510），昨（7）日公布第1季合併財報，三家大廠第1季營運同步由虧轉盈。其中，程泰第1季每股稅後純益0.18元，亞崴第1季每股稅後純益0.18元，高鋒第1季每股純益0.2元。
程泰集團會長楊德華表示，近期工具機產業接單明顯感受到回溫，以程泰集團為例，程泰在手訂單逾8億元，亞崴也有12億元，合計在手訂單已回到20億元以上水準，能見度看到第3季末。
楊德華指出，目前以美國接單回升20%最多，中國大陸接單也回升15%，另外加拿大、墨西哥接單也不錯。
高鋒受惠工具機接單回溫，3月合併營收1.45億元，月增11.7%、年增36.1%，回到年月雙增走勢；累計第1季合併營收4.18億元，年增34.1%，為近四年來同期新高。
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