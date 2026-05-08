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儒鴻首季 EPS 6.69元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
儒鴻董事長王樹文。聯合報系資料照
儒鴻董事長王樹文。聯合報系資料照

紡織股王儒鴻（1476）首季財報繳出亮眼成績單，昨（7）日公告第1季每股純益6.69元，不僅創歷年同期新高，也寫下史上第三高紀錄，僅次於2022年第2季與第3季。

同屬成衣股的廣越首季雖受淡季影響仍虧損499萬元、每股虧損0.04元，但虧損幅度較去年同期大幅收斂96.2%，EPS表現創同期次佳，顯示淡季影響降低。

儒鴻第1季營收96.21億元，年增2.6%，毛利率32.17%，較去年同期增加近2個百分點，營業利益21.94億元，年增11.1%；業外收益約9,577.6萬元，較去年同期略降，主要因匯兌收益減少，但稅後純益仍達18.35億元，年增9.3%，EPS 6.69元。

儒鴻表示，第1季毛利率改善，主要來自新產品與新客戶持續推展，高毛利新產品訂單比重提升，帶動平均單價（ASP）與產品組合優化。其中，新客戶首季呈中高雙位數成長，既有客戶也維持中高個位數成長；新產品占比持續提高，Wellness系列占比更達35%以上，成為推升毛利率的重要動能。

儒鴻同時公告4月合併營收32.64億元，年減3.74%，累計前四月營收128.85億元，年增0.94%。公司說明，4月營收下滑主要受戰爭導致船期延誤影響，約3億元貨品延後出貨，其中布料受影響較大；若外部環境穩定，預期5、6月營收可望逐月增強，法人估，第2季整體營收年增率有機會達雙位數。

展望後市，儒鴻指出，第2季訂單量優於去年同期，ASP也高於去年，除新產品帶動外，部分動能來自世足賽需求，以及戰爭帶動的轉單效應。目前訂單能見度已排至10至11月，但第3季訂單尚未完全接滿，下半年仍需觀察終端需求變化。此外，後續將持續關注成本面影響；近期油價回跌，有助緩解第3季原料成本壓力，毛利率可望維持正常水準。

廣越第1季營業毛利3.31億元，年增17.7%，毛利率11.9%，較去年同期提升1.7個百分點；營業淨損由去年同期1.18億元收斂至0.89億元。另在子公司處分不動產利益與金融資產評價挹注下，帶動首季稅後淨損收斂至499萬元，每股虧損0.04元，較去年同期每股虧損1.26元明顯改善，顯示淡季營運壓力已有緩解。

儒鴻 廣越 每股純益

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