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台指期強彈 攻克42K

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市昨（7）日同步再刷歷史新高，現貨指數大漲794點，收41,933點；台指期則漲826點至42,340點，領先現貨站上42K，正價差達406.22點。期貨分析師提醒，台指期有機會維持高檔震盪偏多格局，需留意短線震盪，嚴格設定停損以控管風險。

昨日權值王台積電（2330）重啟攻勢、股價大漲近3%，再寫歷史新高，帶動台指期跳空開高，盤中回測42,000點關卡後買盤進場承接，終場大漲826點，以十字紅K棒作收。觀察技術面，指數穩站所有均線之上，且短中長期均線持續走揚，多方架構明確。期貨法人認為，在資金動能支撐下，短線仍不預設高點，操作宜順勢而為。

籌碼面部分，三大法人買超583.3億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,117口至5,989口，其中外資淨空單增加165口至51,132口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,972口至159口。

選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在38,000點，賣權最大OI落在26,900點 ; 5月W2買權最大OI落在43,000點，賣權最大OI落在35,000點；全月份未平倉量put/call ratio值由1.78下降至1.74。VIX指數下降0.51至37.8。外資台指期買權淨金額1.83億元 ; 賣權淨金額0.6億元。

綜合台新、永豐期貨表示，台指期昨日續創收盤新高，且低點即為開盤位置，顯示盤勢仍由多方主導。不過，指數盤中突破42,000點後漲幅收斂，也反映高檔追價力道並非全面積極，獲利了結賣壓同步浮現。

短線觀察重點仍在台積電能否續扮領漲核心，若權值股與半導體主流族群未明顯轉弱，指數仍有望維持震盪走高格局。但須留意若空單依舊高掛，現貨也沒有積極回流，代表外資還在等待市場出現更大的壓力測試，屆時台股的不確定性將明顯升高，短線操作必須提高風險意識。

台指期 期貨 台積電

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