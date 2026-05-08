世界先進（5347）近日召開法說會後，期貨法人看好，展望全年，若外部環境沒有進一步惡化，今年半導體產業可望維持成長，而世界先進營運有機會優於整體產業平均水準，可利用世界期貨伺機操作。

期貨法人表示，由於世界先進客戶庫存調整完畢，拉貨動能主要來自於PMIC及mix-singal，預估晶圓出貨量季增11%至13%，平均售價 (ASP)季增2%至4%，且毛利率可望回升至三成。另外，先前市場擔心VSMC投資金額過大影響整體獲利水準，此次台積電Consign機台使得VSMC對世界財務影響大幅降低。整體VSMC投資金額由78億美元下修到67億美元，VSMC預估將於計2027年開始產出。

由技術面來看，世界期貨自4月7日起以連續兩日強勢漲停，帶動盤勢轉為上行走升，多方動能逐漸回溫，短中期均線亦轉為多頭排列。近期在買盤積極進駐下，5月7日再度延續前一日漲停氣勢，創下歷史新高。（國票期貨提供）

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