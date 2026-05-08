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旺宏4月合併營收 創新高
記憶體廠旺宏（2337）昨（7）日公布4月合併營收59.13億元，創新高，月增33.7％，年增153.7％；前四月合併營收163.81億元，較去年同期大增93.5％，反映編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、MLC NAND與eMMC需求爆發。
展望2026年，旺宏表示，目前銷售主力為19奈米2D NAND及96層3D NAND，192層產品研發亦將完成，300層以上正研發中，現階段以穩定獲利為主，專注中低容量eMMC、NAND衝刺產能，不以固態硬碟（SSD）為進攻方向。
法人指出，隨著MLC eMMC供不應求狀況持續，旺宏現階段與客戶採逐月議價制，估計第2季至第4季報價將持續調漲，第2季成長幅度可望更為顯著，挹注業績柴火。
資本支出方面，受設備交期延長影響，新添購設備預計2026下半年或2027上半年逐步到位，公司先前提到的220億元資本投資，係為增加eMMC與NAND產能。
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