近期布蘭特原油行情容易受到談判進度、航運恢復與中東局勢反覆牽動，布蘭特原油期貨（BRF）操作上不宜過度追價，較適合以區間應對並落實風險控管。

期貨法人分析，布蘭特原油這波回落，盤面反映的並非供應風險突然解除，而是市場開始提前押注中東戰事有機會降溫。只是價格急跌不等於基本面立刻轉空，美國能源資訊署最新數據顯示，上周美國原油庫存仍減少230萬桶，反映供應端壓力並未完全消退。以技術面觀察，布蘭特原油價格已明顯跌破5日均線，也低於20日均線，意味短線走勢已由急漲轉為高檔修正。

對有意參與原油波動的投資人來說，可留意期交所的布蘭特原油期貨（BRF），採新台幣計價，契約規模為200桶，最小跳動為每桶新台幣0.5元，等於一個跳動新台幣100元；依期交所最新公告，原始保證金為72,000元。由於期貨屬高槓桿保證金交易，價格波動可能放大投資損益，進場前應審慎評估。（台新期貨提供）

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