亞德客4月、前四月營收 兩個新高

氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）昨（7）日公布4月自結合併營收達43.42億元，月增4.9%、年增25.2%；累計前四月合併營收143.56億元、年增24.1%，單月及累計營收雙創歷史新高紀錄。亞德客預告，5月出貨表現有望持續攀高。

亞德客稍早在法說中釋出正向訊息，第2季步入氣動元件市場銷售旺季，看好第2季營益率有機會創高，並上修今年營運展望，全年營收成長目標，由逾10%上調為15%至20%。

亞德客指出，4月工作天數較3月及去年同期少，但營收和接單金額仍創歷史新高，除了受惠市場需求處於上升周期，集團持續提升品牌形象及開發新產品，進一步提高市場占有率及增加成長動能。

亞德客4月份來自電池、電子、機床設備、通用機械及紡織機械等產業有較好的出貨表現，且4月接單金額持續大於出貨金額、接單及出貨持續優於公司預期。公司預告「4月底已接單尚未出貨金額再創歷史新高，隱含5月的出貨應該會不錯」。

亞德客表示，近期地緣政治影響原材料成本變動，但仍在可控制範圍內，集團已提高海外市場的銷售價格，不斷提升內部生產效率及改善產品銷售組合，預期第2季營業利潤率仍可持續提高。

展望今年營運，亞德客指出，中國大陸政府提出十五五計畫，強調智能製造及產業升級，均有助於氣動市場需求，預期大陸政府仍會視狀況持續發布政策支持，對今年氣動產業需求及公司整體發展狀況，維持樂觀看法。

亞德客目前氣動元件稼動率仍超過100%，顯示市場需求強勁。亞德客預期，今年集團氣動元件營收成長目標可超過10%，優於產業平均成長幅度，全年在電子設備、電池、車用、照明能源等應用的業績可持續成長。

法人則估，隨著大陸製造業回升，特別是工具機訂單重返成長軌道，第2季需求有望從半導體應用，擴散至模具與零組件加工，帶動自動化零組件訂單能見度顯著提升，第2季營收與獲利可望續創單季新高。