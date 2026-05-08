聯強第2季業績拚連三季攀峰

聯強（2347）昨（7）日舉行法說會，副總裁杜書全表示，以目前在手訂單來看，本季四大業務都會成長，營運相當樂觀，預期業績可望連續三季創新高。

聯強受惠AI需求強勁，商用加值與半導體兩大業務同步揚升，首季合併營收1,263.58億元，連續二季創新高，季增0.12%，年增38.25%；稅後純益29.54億元，改寫單季新猷，季增6.99%，年增61.69%，每股純益1.77元。

展望後市，杜書全指出，歷年第2季通常不是很好的季節，但今年4月業績有好的開始，依據目前在手訂單來看，對本季相當樂觀，預期可以連三季創新高。

聯強4月合併營收573.36億元，創單月新高，月增2.28%，年增83.28%，主要受惠AI建置熱潮，帶動資料中心相關產品市場需求強勁；前四月合併營收1,836.94億元，年增49.73%。

從業務角度來看，聯強估，本季四大業務皆成長，其中，商用加值與半導體業務持續受惠AI浪潮紅利，尤其是AI伺服器相關動能，預期兩大業務本季都有雙位數增長動能；通訊及消費性業務則小增。

杜書全指出，今年第2季是「滿好的一季」，第3季應該也不差，全年來看，「2026年是相當好的一年，不論是在業績或獲利表現」。