達發攻低軌衛星 報捷

聯發科旗下達發（6526）布局低軌衛星領域有成，切入相關乙太網與衛星定位晶片產品，法人樂觀預期，該公司今年低軌衛星相關業績將持續增長。

達發從2020年起布局低軌衛星領域的地端連網設備，該公司的1 GbE、2.5 GbE工規乙太網晶片與GNSS衛星定位晶片，於2023年正式供貨給多家一線低軌衛星營運商，其中一家美系客戶於去年成為其乙太網晶片業務的單一最大客戶。

達發表示，該公司提供商規與工規的1／2.5／10 GbE連接埠實體層PHY與Switch交換機乙太網晶片，以及PoE乙太網路供電晶片，可滿足多種地端連網設備規格需求，並與該公司自研GNSS衛星定位晶片高度整合，提供一站式完整方案。

同時，達發指出，其GNSS衛星定位晶片具備快速定位反應與定位精準度這兩大優勢，能精準追蹤衛星，已進入低軌衛星運營商地端訊號接收設備智慧天線供應鏈。

隨著低軌衛星營運商用戶持續增加，達發受惠於客戶進入衛星部署擴張期，地面用戶數快速成長，帶動其乙太網1G跟2.5G PHY的產品升級與出貨動能，加上衛星定位晶片在低軌衛星領域的拓展，該公司第1季低軌衛星相關營收的年增率超過一倍，且後續發展仍可期。