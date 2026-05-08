聯詠三產品線營運向上

台股近期牛氣沖天，沿10日線一路上攻，收盤站穩短期均線，連四日上漲創高，技術面延續多頭趨勢，但隨均線乖離擴大，須密切留意劇烈震盪可能，建議以盤面熱門題材股，參考短期均線變化，汰弱留強操作。

2026-05-08 00:53