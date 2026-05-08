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聯詠三產品線營運向上

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

驅動IC大廠聯詠（3034）昨（7）日法說會釋出本季展望，受惠記憶體供應緊缺、價格續揚，帶動系統客戶提前拉貨，加上邊緣AI影像視覺產品需求升溫，本季三大產品線營收可望同步明顯成長，其中系統單晶片（SoC）成長幅度最大；加上下半年將推出高階產品，預期今年業績可較去年成長。

聯詠首季營收231.5億元，季增1.4%、年減14.7%；毛利率39.1%，季增0.9個百分點、年減0.7個百分點；營益率17.4%，季增0.5個百分點、年減3.6個百分點；稅後純益37.7億元，季增2.2%、年減28.3%，每股稅後純益6.19元。

聯詠副董事長暨總經理王守仁指出，第2季需求轉強，主因記憶體供應緊缺、價格持續上漲，帶動系統客戶提前拉貨。

營收 聯詠 價格

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