快訊

軍購條例今將表決…藍白達共識 擬提近8千億元

10縣市有感！清晨4時57分東部海域規模4.6地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

融程電4月營收月增11% 凌華增6%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦（IPC）廠4月營收陸續出爐，融程電（3416）、凌華單月營收皆創新高紀錄。融程電4月營收3.91億元，月增11%、年增56.3%，受惠國防軍工、醫療及邊緣AI業務應用，接單強勁帶動全新上升循環，累計今年前四個月營收達13.37億元，年增27.27%。

融程電表示，持續深化邊緣運算與國防軍工策略布局，預期衛星太空與機器人領域未來需求倍增，受惠軍工與太空應用雙引擎驅動，搶攻國防軍工、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用擴展全球產業鏈，預期全年營運維持雙位數成長。

凌華4月營收達15.11億元，月增6%、年增達63%，續創單月新高；累計今年前四月營收達49.55億元，年增38%，營運動能穩健成長。

展望未來，「Physical AI（實體AI）」將成為關鍵成長引擎。凌華將於6月登場的COMPUTEX TAIPEI 2026中，以「Edge AI Agent」與「Physical AI」為主軸，展示多項已落地的創新應用，凌華將攜手美國矽谷機器人夥伴，共同展示AI驅動的工業級通用機器人，該解決方案採用凌華邊緣運算平台事業群的Edge AI技術。

融程電 凌華 營收

延伸閱讀

臻鼎4月營收151.96億元 年增1.83%寫歷年同期新高

上銀和亞德客4月營收創高 電子自動化產業拉貨助攻

融程電打入美國防部供應鏈 Blaize 簽訂3合約、今年目標1,500萬美元

臻鼎營收 寫最強4月

相關新聞

文曄第1季每股賺5.32元 獲利季增67% 突破70億元創高

半導體通路大廠文曄（3036）昨（7）日召開法說會，公布首季營收、獲利雙創新高，單季每股純益為5.32元，看好本季營運將持續增溫。

川湖：第2季熱鬧滾滾

伺服器滑軌廠川湖（2059）昨（7）日舉行法說會，發言人暨執行副總王俊強表示，展望第2季將是熱鬧滾滾，業績可期，單月營收站上2字頭可能是未來常態，美國新廠將在9、10月加入，明年還有川湖二廠，因此今明

聯詠三產品線營運向上

驅動IC大廠聯詠（3034）昨（7）日法說會釋出本季展望，受惠記憶體供應緊缺、價格續揚，帶動系統客戶提前拉貨，加上邊緣AI影像視覺產品需求升溫，本季三大產品線營收可望同步明顯成長，其中系統單晶片（So

聯強第2季業績拚連三季攀峰

聯強（2347）昨（7）日舉行法說會，副總裁杜書全表示，以目前在手訂單來看，本季四大業務都會成長，營運相當樂觀，預期業績可望連續三季創新高。

盟立衝刺機器人布局

盟立（2464）強攻機器人布局，董事會昨（7）日通過，以每股32元，參與機器人子公司盟英科技現增案，投資金額以4.8億元為上限。

技嘉伺服器產能將倍增

技嘉（2376）共同總經理李宜泰昨（7）日表示，該公司今年伺服器產能將年增一倍，美國廠將在第2季底量產出貨，印度與馬來西亞廠也在積極布局中，隨著新產能陸續開出，業績可望逐步上升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。