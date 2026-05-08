融程電4月營收月增11% 凌華增6%

工業電腦（IPC）廠4月營收陸續出爐，融程電（3416）、凌華單月營收皆創新高紀錄。融程電4月營收3.91億元，月增11%、年增56.3%，受惠國防軍工、醫療及邊緣AI業務應用，接單強勁帶動全新上升循環，累計今年前四個月營收達13.37億元，年增27.27%。

融程電表示，持續深化邊緣運算與國防軍工策略布局，預期衛星太空與機器人領域未來需求倍增，受惠軍工與太空應用雙引擎驅動，搶攻國防軍工、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用擴展全球產業鏈，預期全年營運維持雙位數成長。

凌華4月營收達15.11億元，月增6%、年增達63%，續創單月新高；累計今年前四月營收達49.55億元，年增38%，營運動能穩健成長。

展望未來，「Physical AI（實體AI）」將成為關鍵成長引擎。凌華將於6月登場的COMPUTEX TAIPEI 2026中，以「Edge AI Agent」與「Physical AI」為主軸，展示多項已落地的創新應用，凌華將攜手美國矽谷機器人夥伴，共同展示AI驅動的工業級通用機器人，該解決方案採用凌華邊緣運算平台事業群的Edge AI技術。