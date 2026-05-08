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川湖：第2季熱鬧滾滾

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

伺服器滑軌廠川湖（2059）昨（7）日舉行法說會，發言人暨執行副總王俊強表示，展望第2季將是熱鬧滾滾，業績可期，單月營收站上2字頭可能是未來常態，美國新廠將在9、10月加入，明年還有川湖二廠，因此今明兩年都將健康成長，全系列產品開枝散葉。

川湖4月營收25.95億元，單月新高，月增35.3%，年增79.1%，單月營收首度站上20億元大關。

王俊強表示，AI需求強勁，市場一直成長，除了輝達NVIDIA）主導的GPU，現在中央處理器（CPU）、TPU等AI產品與市場也上來，產品已經多元化了，川湖在伺服器滑軌領域布局20年，與每家客戶關係都非常好，可望成為主要受惠者。

在產能方面，王俊強說，目前產能足以支應客戶需求，稼動率尚未突破八成，光是目前子公司川益二廠滿載，估算月營收就可遠超過33億元，至於美國德州休士頓新廠完成設備裝機，預計6月認證，今年9、10月開始量產出貨，一切按計畫進行，可望為川湖下半年營運增添新動能。

明年還有川湖二廠加入，至於川益也還有可建三、四廠的空間。

針對平台轉換是否影響業績，川湖表示，目前產品包括GPU、CPU、TPU、儲存（Storage）等各方面，川湖產品非常多元性，市占率又高，影響不大。

NVIDIA 營收 輝達

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