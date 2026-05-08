南電第1季 EPS 2.03元 華通1.26元

伺服器滑軌廠川湖（2059）昨（7）日舉行法說會，發言人暨執行副總王俊強表示，展望第2季將是熱鬧滾滾，業績可期，單月營收站上2字頭可能是未來常態，美國新廠將在9、10月加入，明年還有川湖二廠，因此今明

2026-05-08 00:49