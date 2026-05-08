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南電第1季 EPS 2.03元 華通1.26元
印刷電路板（PCB）族群財報陸續公布。HDI龍頭衛星板大廠華通（2313）昨（7）日公布首季財報，單季營收195.5億元，年增16.8％，稅後純益15.04億元，因工作天數減少季減約33%，年增14.5%，每股純益（EPS）1.26元，為近四年同期新高，華通並擬將辦理現金增資。
PCB載板廠商南電（8046）公布財報，今年首季淨利約13.08億元，季成長76.3%，年成長531.9%，單季每股純益2.03元，較去年同期僅0.32元成長，創近五季新高。
南電財報顯示，首季毛利率15.85%，優於去年同期僅5.09%，單季淨利約13.08億元，季成長76.3%，較去年同期僅2.07億元大幅改善，年成長531.9%，首季獲利較去年第4季顯著提升。法人分析，雖然南電首季獲利創近五季新高，需觀察漲價與產品組合優化效益。
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