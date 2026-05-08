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勤誠第1季 EPS 10.73元 崇越6.86元

經濟日報／ 記者陳昱翔尹慧中／台北報導

AI機殼龍頭廠勤誠（8210）昨（7）日公告首季每股純益10.73元，創新高；今日召開線上法說會，將釋出最新營運展望。

勤誠受惠AI資料中心需求強勁，機殼產品出貨旺盛，首季營運「淡季不淡」繳出亮眼成績單，為全年營運成長奠定穩固基礎。

勤誠今年累計前四月營收91.7億元，月減17.5%、年增49.7%。勤誠指出，4月營收較3月略減主因來自新舊專案轉換期，現階段正積極優化產能調度與備料，全力為後續出貨高峰蓄積成長動能。

展望第2季及下半年，勤誠認為AI建置需求依然明確。近期北美四大雲端服務供應商全面上修今年度資本支出預測，營收表現更展現AI投資的實質變現能力，確立AI基礎建設長線發展的明確趨勢。

崇越（5434）昨（7）日公布第1季財務報告，無畏傳統淡季與農曆春節工作天數減少的影響，首季合併營收185.4 億元，季增7.2%、年增 17.6%；營業利益14.3 億元，季增32.1%，年增26%；歸屬母公司業主淨利13.2億元，季增8.2%，年增逾四成；每股純益（EPS）衝上6.86元創新高水準。

營收 勤誠

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