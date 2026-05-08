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遠傳第1季營運寫同期新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

遠傳電信（4904）昨（7）日舉行法說會，受惠行動服務、個人數位服務與企業智慧資通訊三大成長引擎帶動，第1季營收、獲利全部超越財測，刷新同期新高。

遠傳總經理井琪表示，未來將以「放大綜效、放大服務、放大AI」 三大策略，啟動新一波成長曲線，迎向「2026起飛年」。

遠傳第1季合併總營收278.1億元，創同期新高，年增6.8%，合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）100.8億元，年增6.3%，創單季新高；稅後純益37.1億元，年增14.4%，每股純益1.03元，是20年單季新高，財測達成率為108%。

井琪指出，遠傳第1季行動服務與手機銷售亮眼，各大品牌新機上市帶動5G換機與升級，行動服務營收持續成長；5G滲透率達48.4%，與月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）穩居業界之冠；月租型客戶流失率降至歷史新低。

此外，遠傳深耕個人數位服務，成長動能穩健向上，包括遠傳friDay影音付費用戶數年增27%；首創「消費賺流量」新模式的「青春同行588」服務等多元創新資費方案滿足不同族群需求。在數位安全與生活服務領域，「遠傳守護網」營收年增雙位數；多元保險代收業務，推升行動保險營收創下新高。

遠傳企業智慧資通訊動能持續升溫，今年第1季智慧資通訊合約金額年成長達84%，永續智慧城市、智慧醫療方面、電信系統整合領域均有重大斬獲。

而隨著AI浪潮加速推動企業數位轉型，遠傳表示，微軟授權解決方案業務第1季年增51%；遠傳自主開發的AI平台「遠傳智靈」也展現AI應用的落地能力與規模化發展潛力。

展望未來，井琪強調，持續放大投資布局效益，深化子公司間的協同綜效，擴展個人數位服務生態圈，並規模化推進AI商轉，以加速企業客戶數位轉型與產品創新。

遠傳電信 遠傳 井琪

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